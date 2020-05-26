Почему в Кыргызстане растет число зараженных COVID-19? Ответ Усенбаева

Замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев рассказал о том, почему в Кыргызстане растет число зараженных COVID-19.

"Количество зараженных несколько увеличивается, так как задействованы обсерваторы - все прибывшие наши сограждане помещаются в обсервации. Далее проводятся лабораторные тестирования, устанавливается медицинское наблюдение, проводятся анкетирование, опросники. Также им устанавливаются мобильные приложения и по алгоритму мы переводим их на домашний карантин", - сообщил главный санитарный врач.

Он и объяснил причину, по которой соотечественников нельзя перевозить домой в поездах.

"На сегодня некоторые неправительственные организации инициируют вопрос перемещения наших сограждан из-за рубежа на поезде. Я хочу отметить, что при перевозке такого количества людей в поездах, вагонах, в ограниченных пространствах - создается риск для заражения коронавирусной инфекции по пути. Поэтому мы воздерживаемся от принятия решения в отношении таких вопросов", - заключил Усенбаев.