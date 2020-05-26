Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Почему в Кыргызстане растет число зараженных COVID-19? Ответ Усенбаева

415  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев рассказал о том, почему в Кыргызстане растет число зараженных COVID-19.

"Количество зараженных несколько увеличивается, так как задействованы обсерваторы - все прибывшие наши сограждане помещаются в обсервации. Далее проводятся лабораторные тестирования, устанавливается медицинское наблюдение, проводятся анкетирование, опросники. Также им устанавливаются мобильные приложения и по алгоритму мы переводим их на домашний карантин", - сообщил главный санитарный врач.

Он и объяснил причину, по которой соотечественников нельзя перевозить домой в поездах.

"На сегодня некоторые неправительственные организации инициируют вопрос перемещения наших сограждан из-за рубежа на поезде. Я хочу отметить, что при перевозке такого количества людей в поездах, вагонах, в ограниченных пространствах - создается риск для заражения коронавирусной инфекции по пути. Поэтому мы воздерживаемся от принятия решения в отношении таких вопросов", - заключил Усенбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388358
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (200 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  