Араванский хлопкозавод просит помощи. Предприятие парализовано ГСБЭП

Работа Араванского хлопкозавода "Ак-Була" поставлена под угрозу из-за необоснованных подозрений правоохранительных органов. С такой жалобой в редакцию VB.KG обратились представители завода. Они рассказали, что на счета завода с 13 февраля наложен арест, но фактически счета, без веских причин заморожены уже 3,5 месяца. В связи с этим руководство и работники хлопкозавода обращаются к президенту Сооронбаю Жээнбекову, премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву и бизнес-омбудсмену господину Орд-Смиту с просьбой помочь им защитить завод и свои законные права.

Араванский хлопкоперерабатывающий завод, ныне ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" - это старейшее предприятие по переработке хлопка-сырца, было основано в 1907г. В 90-е годы прошлого века его купили российские предприниматели.

Сейчас это единственный хлопкозавод, сохранившийся в Кыргызстане с доперестроечных времен. Его продукция поставляется на текстильные предприятия России и пользуется повышенным спросом из-за высокого качества.

Благодаря российским акционерам завод ежегодно для своей деятельности привлекает из России денежные средства.

В январе 2020 года завод заключил с российской компанией ЗАО "Боллард" договора займа на сумму 155 000 000 российских рублей.

Однако сразу после поступления денег на банковский счет хлопкозавода следователь Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики объявил, что 155 000 000 российских рублей ЗАО "Боллард" получило в России преступным путем и перевело их в Кыргызстан для легализации. Следователь наложил арест на 155 000 000 российских рублей.

Видя такую ситуацию, ЗАО "Боллард" сначала направило в ГСБЭП при Правительстве Кыргызской Республики документы, подтверждающие законность происхождения денег в России, а также заключение кыргызстанской сертифицированной аудиторской компании об отсутствии нарушений кыргызстанского законодательства при переводе денег по договорам займа и дальнейшего их использования, и акт налоговой проверки хлопкозавода. В итоге российский инвестор был вынужден подписать соглашения с хлопкозаводом о расторжении договоров займа и потребовало возврата денег в Россию.

Буквально на следующий день после того как хлопкозавод обратился в свой банк с просьбой вернуть деньги в Россию, Следственный судья по ходатайству следователя ГСБЭП при Правительстве КР наложил арест на 155 000 000 российских рублей, которые являлись собственностью ЗАО "Боллард".

Каких-либо конкретных доказательств того, что деньги получены в России преступным путем, следователь ГСБЭП Абдылас уулу Манас не приводит.

Между тем, в России к ЗАО "Боллард" нет претензий со стороны правоохранительных органов России.

За оказанием помощи в возврате в Россию 155 000 000 российских рублей ЗАО "Боллард" обратилось в Торговое представительство России в Кыргызской Республике.

Основной российский акционер ОАО "Араванского хлопкозавода Ак-Була" обратился в Посольство Российской Федерации в Кыргызской Республике с просьбой защитить его как российского гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность в Кыргызстане.

Трудовой коллектив ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" обратился к Президенту Кыргызской Республики, Премьер министру КР и бизнес омбудсмену с просьбой вмешаться в ситуацию и не позволить обанкротить завод из-за ареста его счета.

Получать у следователя документы, которые он в силу кыргызстанского законодательства должен предоставлять по запросу хлопкозавода, сложно и занимает месяцы. Так, уже по разным фактам, дважды судьи выносили постановления от 11 марта 2020г. и 18 мая2020 г., в которых признавали действия следователя ГС БЭП при Правительстве КР незаконными и обязывали предоставить хлопкозаводу запрашиваемые документы.

Сейчас ЗАО "Боллард" готовит иск в Суд о защите своей деловой репутации в связи с утверждением следователя о якобы получении в России преступного дохода в размере 155 000 000 российских рублей.

Между тем, следователь ГСБЭП Абдылас уулу Манас до сих не предоставил ни одного доказательства, что эти средства получены именно преступным путем, тем самым не подтвердив легитимность и обоснованность своих действий в отношение предприятия. Таким образом, по словам сотрудников завода – один дознаватель вопреки политике декламируемой президентом и правительством о работе с инвесторами, ставит под вопрос в целом инвестиционную привлекательность республики. Так как такая показательная ситуация обязательно отпугнет потенциальных инвесторов для Кыргызстана.