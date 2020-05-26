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Минздрав: Переполненных маршруток на сегодня не замечено

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- Оксана Гут
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Общественный транспорт на сегодня используется правильно. Переполненных маршруток не замечено. Об этом на брифинге 26 мая заявил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

"Общественный транспорт уже работает. И, как вы заметили, он используется на сегодня правильно. Переполненных маршруток не замечено. Пассажиры находятся в масках, на сидячих местах. И, я думаю, такое правильное отношение к пользованию общественного транспорта предупредит распространение коронавирусной инфекции", - отметил он.

Усенбаев отдельно подчеркнул необходимость соблюдения масочного режима в общественных местах (парки, торговые центры) и в транспорте. Он еще раз призвал граждан строго исполнять все санитарно-эпидемиологические требования.


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URL: https://www.vb.kg/388362
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, общественный транспорт, коронавирус, маски, карантин
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Сюжет: Коронавирус (200 материалов)
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Комментарии
Нина Горобец
26.05.2020, 12:35

Сегодня со страхом решила съездить на аламединский рынок за кормом для животных села в чистую и свободную 251 маршрутку с комфортом доехала до рынка а обратно решила доехать на 2 троллейбусе ждала правда долго но ща это время посмотрела как ходят маршрутки все водители в масках маршрутки свободные на остановке есть люди но никакой лавки все спокойно садятсЯ и едут и в троллейбусе такая же спокойная обстановка ведь можем же когда захотим может быть пока решается вопрос о поставке новых автобусов увеличить количество маршрутов ведь как приятно ехать в чистом и свободном салоне как это делается в соседних республиках и у водителей будет работа и пассажирам будет комфортно ездить

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Нина Горобец
26.05.2020, 12:35

Сегодня со страхом решила съездить на аламединский рынок за кормом для животных села в чистую и свободную 251 маршрутку с комфортом доехала до рынка а обратно решила доехать на 2 троллейбусе ждала правда долго но ща это время посмотрела как ходят маршрутки все водители в масках маршрутки свободные на остановке есть люди но никакой лавки все спокойно садятсЯ и едут и в троллейбусе такая же спокойная обстановка ведь можем же когда захотим может быть пока решается вопрос о поставке новых автобусов увеличить количество маршрутов ведь как приятно ехать в чистом и свободном салоне как это делается в соседних республиках и у водителей будет работа и пассажирам будет комфортно ездить

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