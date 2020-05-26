Минздрав: Переполненных маршруток на сегодня не замечено

Сегодня со страхом решила съездить на аламединский рынок за кормом для животных села в чистую и свободную 251 маршрутку с комфортом доехала до рынка а обратно решила доехать на 2 троллейбусе ждала правда долго но ща это время посмотрела как ходят маршрутки все водители в масках маршрутки свободные на остановке есть люди но никакой лавки все спокойно садятсЯ и едут и в троллейбусе такая же спокойная обстановка ведь можем же когда захотим может быть пока решается вопрос о поставке новых автобусов увеличить количество маршрутов ведь как приятно ехать в чистом и свободном салоне как это делается в соседних республиках и у водителей будет работа и пассажирам будет комфортно ездить