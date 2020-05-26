Минздрав: Переполненных маршруток на сегодня не замечено

Общественный транспорт на сегодня используется правильно. Переполненных маршруток не замечено. Об этом на брифинге 26 мая заявил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

"Общественный транспорт уже работает. И, как вы заметили, он используется на сегодня правильно. Переполненных маршруток не замечено. Пассажиры находятся в масках, на сидячих местах. И, я думаю, такое правильное отношение к пользованию общественного транспорта предупредит распространение коронавирусной инфекции", - отметил он.

Усенбаев отдельно подчеркнул необходимость соблюдения масочного режима в общественных местах (парки, торговые центры) и в транспорте. Он еще раз призвал граждан строго исполнять все санитарно-эпидемиологические требования.