"Водителям бусов невыгодно возить только "сидячих" и работать за 10 сомов"

Водителям маршруток невыгодно работать по тарифу в 10 сомов и брать пассажиров только на "сидячие" места. Так водитель будет работать лишь на солярку. К тому же, у многих после двухмесячного простоя нет денег ни на патент, ни на ГСМ, чтобы выехать на маршрут. Об этом VB.KG сообщил сообщил председатель Ассоциации пассажирских перевозок Алтынбек Доспаев.

По его словам, за время простоя у многих водителей накопились долги.

- Люди сидят на хлебе. Денег попросту нет. Это издевательство. Мы написали открытое письмо в правительство и президенту. Сегодня на линии вышло лишь около 20 процентов бусиков. В итоге многие граждане в тех же новостройках не смогли попасть на работу. Маршруток при таком раскладе хватать для бишкекчан не будет. Если раньше ежедневно выезжало на линию 2200 машин, то сейчас если выехало 300 - это хорошо. Вот до чего довели! Никакого внимания со стороны государства. Бизнес необходимо поддерживать. Например, какие-то преференции дать перевозчикам по солярке, лизингу и т.д. Но никакой помощи нет. Если тариф в ближайшее время останется прежним, возить граждан станет некому, - заявил редакции Алтынбек Доспаев.