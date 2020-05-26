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На российской военной базе в Канте начали строить детсад

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- Виктор Мурзов
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Согласно государственному контракту, детский сад на 240 мест должен быть сдан в эксплуатацию в октябре этого года.

Заказчиком выступает Министерство обороны России, генподрядчиком – Главное военное строительное управление спецобъектов. Работы выполняются преимущественно кыргызстанскими субподрядными организациями, привлекаются также специалисты из России.

Как рассказал руководитель проекта Константин Мотин, изыскательские работы здесь начались в ноябре прошлого года. На основе полученных данных был подготовлен проект кирпичного двухэтажного здания общей площадью 2850 квадратных метров. На территории дошкольного учреждения оборудуют 20 детских игровых площадок.

Строительные материалы закупаются в основном в Кыргызстане, материалы, которые не отвечают требованиям стандартов РФ, привозят из России. В частности, сюда доставили опалубку, трубы и другие материалы для прокладки водопровода и канализации.

В тот день из Санкт-Петербурга сюда прибыла одна из большегрузных машин. На КаМАЗе вывозили строительный мусор, велись другие подготовительные работы. Как сказал Константин Мотин, пока здесь работают 16 человек, задействовано три единицы техники, а в ближайшие дни численность строителей значительно увеличится.

Замечательный подарок семьям военнослужащих командование обещает сделать к 17-летию Объединенной российской военной базы, которая была создана в октябре 2003 года. Причем строители сдадут детсад под ключ – завершат отделочные работы, произведут монтаж оборудования, обустроят игровые площадки, а также озеленят и благоустроят территорию.

Между прочим, в этот садик своих детей будут водить военнослужащие не только России, но и Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/388385
Теги:
детский сад, Кант, авиабаза, строительство, Кыргызстан
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