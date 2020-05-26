Кто заработал больше всего во время карантина - анализ Forbes

Больше всего во время карантина заработал основатель Facebook Марк Цукерберг. К такому выводу пришло издание Forbes, изучив состояние 25 богатейших людей планеты.

По оценкам издания состояние Цукерберга в период с 23 марта по 22 мая увеличилось на $31,4 млрд и составило $86,5 млрд. В статье отмечается, что за последние два месяца акции Fаcebook выросли на 60%. Теперь Марк Цукерберг занимает четвертую строчку в рейтинге богатейших людей планеты.

На первой строчке рейтинга остался основатель Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в $146,9 млрд. за время карантина он заработал $29,9 млрд.

Всего за оцениваемый период 25 богатейших людей мира заработали $255 млрд, а их суммарное состояние оценивается примерно в $1,5 трлн.