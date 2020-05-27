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Усенбаев: Кыргызстанцы практикуют самолечение от коронавируса

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- Оксана Гут
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При анализе случаев смерти от COVID-19, историй болезни тяжелых случаев с проявлением клиники выяснилось, что кыргызстанцы практикуют самолечение. Об этом 27 мая на брифинге заявил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он призвал граждан во избежание тяжелых последствий для здоровья своевременно обращаться за помощью к медикам.

"Коронавирус уже показал крайнюю коварность. Если опоздать с обращением в медицинские учреждения, могут быть тяжелые последствия. Я бы призвал граждан самостоятельно не принимать лекарства и настойки, не слушать недоказанные рекомендации. Мы и раньше говорили, что при гриппе самолечение приводит к разным осложнениям. Так и при коронавирусе. При первых симптомах немедленно обращайтесь к медикам за квалифицированной помощью, где вас научат бороться с этим вирусом", - отметил Усенбаев.

По данным Минздрава, за последние сутки проведено 3 706 исследований.

Количество контактных лиц с лабораторно-подтвержденными больными COVID-19 – 7 054. В обсервации по Кыргызстану находится 2 835 человек.

На 27 мая в Кыргызстане зафиксировано 1520 случаев заражения COVID-19.

В стационаре – 461, из них в реанимации – 4. Выписаны – 1043, умерли – 16.


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URL: https://www.vb.kg/388402
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (205 материалов)
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