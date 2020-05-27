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Заражение врачей. Итоги расследования обнародованы лишь среди медсообщества

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- Оксана Гут
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Главный санитарный врач КР Нурболот Усенбаев на брифинге 27 мая ответил на вопрос: когда обнародуют результаты эпидрасследования по зараженным медикам?

Он отметил, что изначально рабочим группам была поставлена задача расследовать внутрибольничные заражения или же заболевания среди медицинских работников для выяснения всех факторов риска и причин заболевания. На основе их работы разрабатываются рекомендации для предупреждения новых случаев заражения.

"Таких рабочих групп было создано несколько и по результатам их работы разрабатываются новые инструкции, описания процедур, которые обеспечивают безопасность при работе с коронавирусной инфекцией. В каком плане их обнародовать? Они обнародованы в медицинском сообществе, мы о них говорим, проводятся видеоконференции, где широко обсуждаются эти все вопросы. Эти результаты использованы и используются в нашей ежедневной оперативной работе", - сказал замминистра здравоохранения КР.

Усенбаев добавил, что со своей задачей рабочие группы по расследованию случаев заражения медиков справляются. И эта работа будет продолжаться.


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URL: https://www.vb.kg/388405
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (205 материалов)
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