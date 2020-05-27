"В СДПК поставлена точка. О партии Атамбаева мы можем забыть"

Социал-демократическая партия Кыргызстана, созданная в октябре 1993 года, крупнейшая, известнейшая и на протяжении долгого времени самая авторитетная политическая организация в стране. Была…

Накануне после продолжительного закулисного скандала сразу несколько членов СДПК: Ирина Карамушкина, Рыскелди Момбеков, Адиль Турдукулов, Мээрбек Мискенбаев, Мирбек Айтикеев покинули ряды объединения. Кроме того, и.о. председателя партии депутат ЖК Асель Кодуранова, и.о. заместителя Кундуз Жолдубаева сложили с себя полномочия.

Ярая социал-демократка Ирина Карамушкина обвинила Адиля Турдукулова и Кундуз Жолдубаеву в интригах. Она написала у себя в соцсетях, что "бездействие и трусость Асель Кодурановой, что не смогла на "корню" прекратить интриги и нападки, привели к внутреннему раздору!".

Бывший лидер социал-демократов и до ныне неформальный ее предводитель Алмазбек Атамбаев, будучи в СИЗО ГКНБ, никак не комментирует эту ситуацию. Тем временем, его молчание политологи расценивают как траур по СДПК. Той самой, которая с 2011 года была для Кыргызстана кузницей кадров и генератором политических решений. Именно с этой партией Алмазбек Атамбаев стал первым президентом до конца отработавшим свой срок. К слову, и Роза Отунбаева и нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков (конечно, все еще помнят) выходцы из СДПК.

Процесс распада СДПК длился пару лет. Напомним, первые разговоры о расколе в партии пошли едва ли не сразу после инаугурации Жээнбекова. А в марте 2018 года, опровергая эти "слухи" на первой после сдачи президентских полномочий пресс-конференции, Атамбаев практически обвинил своего "друга и соратника" в январской аварии на ТЭЦ , знакомстве с "Раимом-миллионом" и заявил, что будет помогать советом главе государства в управлении страной.

Не углубляясь в подробности отметим, что позже в Кыргызстане появилась организация "СДПК без Атамбаева" под руководством бывшего депутата от СДПК и экс-губернатора Чуйской области Сагынбека Абдрахманова. В апреле 2019 на основании судебных решений он стал полномочным лидером партии СДПК (история, к слову, до сих пор мутная), что в октябре подтвердил Верховный суд. Тем не менее, старый состав СДПК, тот что с Атамбаевым, продолжил работать как прежде и созывать съезды.

Говорить сегодня об СДПК с Абдрахмановым и не приходиться – это объединение было интересно лишь пока судилось с атамбаевским составом.

В любом случае ни один из двух вариантов некогда нерушимой партии так и не доберется до нового старта - парламентских выборов.

Так считает и политолог Марс Сариев.

"Все эти ссоры Карамушкиной с Кодурановой (депутаты ЖК Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова – ред.) и Жолдубаевой (Кундуз Жолдубаева офиц. представить СДПК – ред.), выходы из партии и то, что сыновья Атамбаева создали новую партию – это лакмусовая бумажка. Все говорит о том, что о СДПК мы можем забыть, над ней поставлена точка. Тот остаток, что под председательством Абдрахманова (Сагынбека – ред.), может быть сохранен в карликовом виде. Это же был проект, чтобы перетянуть партию перед выборами. А новая партия сыновей Атамбаева (СДК – ред.) - это нулевое решение. Пока она раскрутится. Ни одна, ни другая партия не засветится на этих парламентских выборах", - сказал эксперт в разговоре с VB.KG.

Почему, как вы считаете, до сих пор Алмазбек Атамбаев не высказался по этому поводу?

"Атамбаев молчит. Он видит - полный провал, а в политической плоскости у него нет ресурсов. Решение сыновей о создании новой партии - это его решение. Он сыграл в этом роль. И это своего рода признание, что он потерпел крах", - заключил Сариев.

От редакции отметим, что узнать мнение бывшего президента Алмазбека Атамбаева по поводу "гибели" по сути его детища было бы интересно. Как и то, чем закончатся (или когда) эти политические "посмертные конвульсии" в виде создания его отпрысками СДК.