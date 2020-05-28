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В Кыргызстане 74 новых случая COVID-19. Из них 35 в Оше

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 28 мая зарегистрировано 74 новых случая СOVID-19. Практически все случаи выявлены по результатам повторного ПЦР-теста. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот усенбаев.

Зараженные выявлены:

Бишкек - 11 + 10 среди прибывших курсантов из России

Чуйская область - 1

Ош - 35

Ошская область - 4

Нарынская область - 13.

Всего по республике было зафиксировано 1594 зараженных коронавирусом.

За сутки из стационара выписано 23 пациента: г.Бишкек – 9, г.Ош - 1, Нарынская область - 12, Джалал-Абадская область - 1.

За все время выписано с выздоровлением по стране 1066 пациентов.

Проведено исследований за последние сутки – 2 338. Количество контактных лиц с лабораторно-подтвержденными больными covid-19 – 7 184.

В обсервации по Кыргызстану находится 2 648 человек.


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URL: https://www.vb.kg/388432
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (211 материалов)
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