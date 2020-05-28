В Кыргызстане 74 новых случая COVID-19. Из них 35 в Оше

В Кыргызстане на 28 мая зарегистрировано 74 новых случая СOVID-19. Практически все случаи выявлены по результатам повторного ПЦР-теста. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот усенбаев.
Зараженные выявлены:
Бишкек - 11 + 10 среди прибывших курсантов из России
Чуйская область - 1
Ош - 35
Ошская область - 4
Нарынская область - 13.
Всего по республике было зафиксировано 1594 зараженных коронавирусом.
За сутки из стационара выписано 23 пациента: г.Бишкек – 9, г.Ош - 1, Нарынская область - 12, Джалал-Абадская область - 1.
За все время выписано с выздоровлением по стране 1066 пациентов.
Проведено исследований за последние сутки – 2 338. Количество контактных лиц с лабораторно-подтвержденными больными covid-19 – 7 184.
В обсервации по Кыргызстану находится 2 648 человек.