"Медики бунтуют, у них нервный срыв" - о случаях заражения в роддоме Оша

"Медики бунтуют, у всех нервный срыв. Хотят выложить в интернет, но боятся место потерять". Медицинский работник Городского перинатального центра Оша, который две недели был закрыт на карантин, рассказала об искусственном увеличении числа зараженных в роддоме. Анонимным сообщением поделилась на своей странице в Facebook журналист Хулькар Исамова.

"... В начале мы бунтовали, чтоб наш роддом сделать или совсем чистым или же обсервацией. Наш главврач бил колокола. Но нас никто не слушал. И вот результат. Искусственно увеличиваем число зараженных. Могли бы в облроддоме хотя бы здание гинекологии сделать обсервацией и оперблок там есть. Вообще это все сделано по желанию 2-3 вышестоящих людей Оша. А плоды пожинают более 900 людей, которые находятся в обсервации без условий, где везде общие санузлы. Вообще куда смотрит Минздрав? Честно говоря, эпидемиологи сами не знают свои функциональные обязанности. 14 дней находились, в том числе и медперсонал, в обсервации и теперь из-за тупорылых эпидемиологов придется еще 14 дней находиться в обсервации. Риск заражения очень высок", - пишет медработник.

По ее словам, врачи молчали об истинной ситуации в роддоме, чтобы не подставлять директора и главврача учреждения и боясь за собственное рабочее место.

"Я, например, в течение 2-х месяцев детей не видела, работаю на зарплату в 4000 сомов. Как мы медики выживаем никто не задается вопросом. Все гостиницы и отели пустуют, заселяйте туда, кто вам мешает. Байкуш медики бунтуют, психоз у всех, нервный срыв. Еле успокаиваем. Хотят выложить в интернет, но боятся место потерять. (...) Еда - шылдырак рис и макарошки. Ну извините меня, с такой едой нам некоторым приходится и выживать и спасать здоровье других пациентов. Ужас творится. Если это я выложу, меня через 5 минут вышвырнут с работы", - заявляет медик.

Редакция VB.KG за комментариями обратилась в пресс-службу Минздрава КР.

"Около двух недель назад в роддоме был выявлен случай заражения COVID-19 и его закрыли на карантин. После сдачи повторных ПЦР-тестов были выявлены еще 34 зараженных - 15 среди медработников, 14 - среди рожениц и 5 - среди новорожденных. После подтверждения анализов они были переведены в изолятор", - сообщили в ведомстве, пообещав дать более подробную информацию позже.