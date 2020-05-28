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Алмазбек Атамбаев написал письмо из СИЗО: Пора уже готовиться к выборам

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- Екатерина Улитина
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Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев написал письмо из СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает Темирлан Султанбеков в социальных сетях.

Свое послание бывший президент адресовал новому председателю СДПК Анвару Артыкову.

- Поздравляю вас с избранием председателем СДПК. Вы честный и порядочный человек, настоящий гражданин Кыргызстана, болеющий за будущее нашей страны... надо укрепить руководство партии такими же принципиальными и несгибаемыми людьми. Нужны такие же энергичные и решительные кадры. Надо избавиться от тех, кто хочет расколоть наши ряды, - написал Алмазбек Атамбаев.

Он призвал забыть все дрязги, сплетни и объединиться вокруг нового лидера.

- Пора уже готовиться к выборам в парламент, - написал Атамбаев.

Напомним, Алмазбека Атамбаева подозревают в ряде серьезных преступлений - побег Азиза Батукаева и организация событий в Кой-Таше 7 и 8 августа.

СДПК в последние месяцы переживает сложный период. Сначала из-за движения "СДПК без Атамбаева", которому удалось переоформить партию в Минюсте на Сыргака Абдылдаева. Недавно из ряды СДПК покинули несколько членов политсовета. Тем временем, сыновья Алмазбека Атамбаева проводят мероприятия под флагом новой партии "социал-демократы".


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URL: https://www.vb.kg/388464
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Анвар Артыков, ГКНБ, СИЗО, Кыргызстан
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