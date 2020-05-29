В Кыргызстане за сутки выявлено 68 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 29 мая зарегистрировано 68 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министр здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Зараженные были выявлены:

г.Бишкек - 9 + 26 среди прибывших курсантов из России

Чуйская область - 5

г.Ош - 2

Баткенская область - 1

Нарынская область - 4

Среди прибывших из России - 21, из которых 11 беременных женщин, 10 студентов.

Всего по республике было зафиксировано 1662 зараженных.

При этом за сутки из стационара выписано 22 пациентов:

г.Бишкек – 16

Ошская область - 1

Нарынская область - 5.

За все время выписано с выздоровлением по стране 1088 пациентов.