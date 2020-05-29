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В Кыргызстане за сутки выявлено 68 новых случаев COVID-19

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 29 мая зарегистрировано 68 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министр здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Зараженные были выявлены:

г.Бишкек - 9 + 26 среди прибывших курсантов из России

Чуйская область - 5

г.Ош - 2

Баткенская область - 1

Нарынская область - 4

Среди прибывших из России - 21, из которых 11 беременных женщин, 10 студентов.

Всего по республике было зафиксировано 1662 зараженных.

При этом за сутки из стационара выписано 22 пациентов:

г.Бишкек – 16

Ошская область - 1

Нарынская область - 5.

За все время выписано с выздоровлением по стране 1088 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/388473
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (215 материалов)
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