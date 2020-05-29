В Кыргызстане за сутки еще у четырех медиков подтвердился коронавирус. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Зараженные медицинские работники выявлены в г. Бишкек – 3 и в г. Ош – 1.
Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 330 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 247 медработников.
Проведено исследований за последние сутки – 2 494.
Количество контактных лиц с лабораторно-подтвержденными больными covid-19 – 7 222.
В обсервации по Кыргызстану находится 2 467 человек.
На 29 мая в Кыргызстане зафиксировано 1662 случая заражения COVID-19.
В стационаре – 558, из них в реанимации – 6.
Выписаны – 1088, умерли – 16.