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За сутки еще у четырех медиков подтвердился коронавирус

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане за сутки еще у четырех медиков подтвердился коронавирус. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Зараженные медицинские работники выявлены в г. Бишкек – 3 и в г. Ош – 1.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 330 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 247 медработников.

Проведено исследований за последние сутки – 2 494.

Количество контактных лиц с лабораторно-подтвержденными больными covid-19 – 7 222.

В обсервации по Кыргызстану находится 2 467 человек.

На 29 мая в Кыргызстане зафиксировано 1662 случая заражения COVID-19.

В стационаре – 558, из них в реанимации – 6.

Выписаны – 1088, умерли – 16.


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URL: https://www.vb.kg/388474
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (215 материалов)
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