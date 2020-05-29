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Вице-мэра Бишкека обвиняют в избиении соседа. Мэрия показала запись с камер

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- Екатерина Улитина
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Мэрия Бишкека распространила видеозапись с камер наблюдения во дворе дома, где произошла драка между соседями. Участниками этой драки стали вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев, сотрудник ГКНБ Чынгыз Айманбаев и их сосед Чынгыз Молдокеев. Последний написал заявление в милицию, где сообщил, что его избили двое мужчин.

Мэрия отрицает, что Алмаз Бакетаев участвовал в драке. Пресс-служба муниципалитета распространила видеозапись, сделанную во время инцидента. Однако, сама драка не попала на запись. Инцидент происходил в подъезде дома, а запись показывает то, что происходило во дворе.

Напомним, драка произошла 26 мая из-за конфликта детей на площадке. Первым в милицию с заявлением о побоях обратился Чынгыз Молдокеев, на следующий день в милицию поступило еще два заявления. Досудебное производство находится на рассмотрении прокуратуры, решается вопрос о передачи его в ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/388476
Теги:
ГКНБ, мэрия, хулиганство, драка, Бишкек, Алмаз Бакетаев
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