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На ужин остались без хлеба. Медик в очаге заражения пожаловалась на питание

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- Екатерина Улитина
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Медик Мээрим Чолпонбаева, поехавшая в Нарын добровольцем, чтобы лечить пациентов с COVID-19, пожаловалась на питание в больнице и обсервации. Свой пост она разместила на страницу в facebook.

"Однажды, работая в карантинно-казарменном режиме в одном из эпидочагов, на ужин мы остались без хлеба, и выяснилось, что нам на бригаду из 9 человек в сутки давали всего 2 буханки хлеба. Сказать было обидно и досадно, это ничего не сказать. Возмущению моему не было предела. До этого были проблемы с объемом и качеством еды, на каждого человека давали порцию всего по 1 чайной пиалке еды и только с намеком на наличие в ней мяса", - написала Мээрим Чолпонбаева.

По ее словам, питание для врачей состояло в основном из макаронных изделий и картофеля. Мяса медики почти не видели. С этом вопросом врачи обращались к своему руководству, в Минздрав и к вице-премьер-министру, но проблему так и не устранили.

Сейчас Мээрим Чолпонбаева находится в обсервации. Но и здесь медики столкнулись с аналогичной проблемой.

"Чуть ли не каждый день по 2 раза макароны и опять же проблемы с качеством еды, также почти отсутствует мясо, фрукты и овощи, от чего у меня уже стали появляться первые признаки железодефицитной анемии – извращенные обоняние и вкус. Не ради того, чтобы портить себе здоровье мы ехали помогать…", - написала она.

По ее словам, выживать в таких непростых условиях медикам помогают родственники и коллеги, которые стараются передать в карантинную зону посылку с запасами продовольствия.

Напомним, в Кыргызстане с начала эпидемии выявлено 1662 случая заражения COVID-19. За последние сутки диагноз подтвердился у 68 пациентов. Один из очагов заражения находится в Нарынской области. Там выявлено 314 случаев.


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URL: https://www.vb.kg/388488
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Сюжет: Коронавирус (218 материалов)
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