С июня все регионы Кыргызстана открыты для путешествий. Но есть ограничения

С 1 июня в Кыргызстане возобновляют свою деятельность все объекты туризма, отдыха и путешествий. Кроме того, будут сняты ограничения на въезд в Иссык-Кульскую область. Об этом на брифинге сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

- Все туристические субъекты начинают работать. Это пансионаты, туристические комплексы, пляжи, природные парки и так далее. С 1 июня снимаем все запреты и препятствия, которые предусматривались ранее при въезде в Иссык-Кульскую область. Но по-прежнему будет фиксироваться информация об автомобиле, который заезжает в область, - сказал Азамат Жаманкулов.

Он добавил, что все субъекты в сфере туризма обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Это социальная дистанция 1,5-2 метра, соблюдение санитарных норм, особенно в курортных заведениях, постоянная дезинфекция помещений, на каждом этаже должны иметься санитайзеры. Расстояние между шезлонгами на пляжах не должно быть менее 1,5 метров.

Кроме того, с 1 июня могут начать работать детские лагеря, возможна организация туристических туров.

- Проезд к туристическим объектам должен осуществляться на личных автомобилях. Нежелательно использовать автобусы или бусы при организации туристических поездок. В таком транспорте существует очень большой риск заражений, - сказал Азамат Жаманкулов.

Напомним, Кыргызстан, после жесткого карантина из-за эпидемии коронавируса, поэтапно возвращается к обычной жизни. К работе вернулась большая часть субъектов экономической деятельности.