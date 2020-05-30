Кыргызстан поучаствует в евразийском конкурсе инвестпроектов

Отбор инвестиционных проектов будет производиться в рамках нового международного конкурса под названием "Евразийский конкурс "Интеграция". К участию в нем приглашены все страны-партнеры по Евразийскому банку развития – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Совместное решение о проведении такого конкурса принято ЕАБР, Российским экспортным центром (РЭЦ), оргкомитетом конкурса "Регионы - устойчивое развитие" и поддержано Евразийской экономической комиссией.

Предусмотрено, сообщили в ЕАБР, что "Интеграция" станет проводиться ежегодно, а первый отбор проектов начнется 1 сентября и продлится до 1 декабря текущего года. Инвестиционные проекты с интеграционным эффектом будут рассматриваться организаторами и партнерами конкурса для последующего предоставления с их стороны финансовой и нефинансовой поддержки.

В числе последних предполагаются инвестиционное финансирование, страховые продукты на инвестиционной и операционной стадиях проекта, финансовый и операционный лизинг, торговое финансирование, консультационные услуги, в том числе по структурированию экспортных проектов, получение инициатором инвестпроекта национальных мер поддержки со стороны государств ЕАЭС.

При отборе проектов акцент будет сделан на высокотехнологичные отрасли промышленности, АПК и возведение объектов инфраструктуры.

"Евразийский конкурс "Интеграция" станет значимым и, надеюсь, эффективным инструментом реализации интеграционной повестки в рамках ЕАЭС. Сотрудничество при реализации инвестпроектов в наших странах открывает путь к широким возможностям как для промышленной и научно-технической кооперации, так и для увеличения взаимных прямых и долговых инвестиций", - заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

"Евразийский банк развития рад использовать новую возможность для развития экономик стран-членов. Наша классическая работа с клиентами в рамках этой новой инициативы дополняется инструментами и возможностями коллег соорганизаторов. Пожалуй, здесь можно говорить о новом продукте развития, важном и актуальном в непростых экономических реалиях" - прокомментировал заключение соглашения о сотрудничестве председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

"В текущий сложный для мировой экономики период необходим перезапуск инвестиционного цикла, который возможно осуществить в сотрудничестве правительств, институтов развития и крупнейших финансовых организаций ЕАЭС. Мы полагаем, что конкурс "Интеграция" и станет таким инструментом сотрудничества при реализации инвестиционных проектов в ЕАЭС. В рамках конкурса РЭЦ сможет предложить его участникам специализированные меры поддержки и широкий набор инструментов группы РЭЦ от консультационных услуг до кредитно-страховых продуктов, которые позволят усилить интеграцию предприятий государств-членов ЕАЭС", - отмечает генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

"Выступая с инициативой запуска Евразийского конкурса "Интеграция", мы формируем дополнительные инструменты и предпосылки для развития интеграционных процессов между государствами - членами ЕАЭС в "посткоронавирусный" период, поддержки на должном уровне взаимных инвестиций и партнерств между предпринимателями государств, входящих в Евразийский экономический союз. Надеемся, что наша совместная с коллегами работа и партнерство с Евразийской экономической комиссией, национальными институтами развития и государственными органами помогут реализовать решения, принятые президентами стран на Высшем Евразийском экономическом совете", - говорит председатель оргкомитета Конкурса "Регионы - устойчивое развитие""Анна Беличенко.

Евразийский банк развития был учрежден с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов.

Российский экспортный центр (РЭЦ) как государственный институт поддержки несырьевого экспорта предоставляет российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки для развития внешнеэкономической деятельности. РЭЦ является акционером Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО "ЭКСАР") и АО РОСЭКСИМБАНК, что позволяет оптимизировать ресурсы и создать эффективные бизнес-процессы по предоставлению комплексных услуг экспортно ориентированным компаниям. В числе приоритетов РЭЦ - содействие развитию экспортной деятельности и поддержка инвестиционных проектов за рубежом с российским участием.

Конкурс "Регионы - устойчивое развитие" проводится с 2011 года в рамках исполнения поручения правительства Российской Федерации, при организационной и финансовой поддержке ПАО "Сбербанк", АО "Россельхозбанк"и партнеров. Предоставляет специальный банковский продукта для юридических лиц на средне- и долгосрочное финансирование инвестиционных проектов с государственной поддержкой или государственным участием.