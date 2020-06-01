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"Атамбаева в тюрьму". В Бишкеке проходит митинг против бывшего президента

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- Оксана Гут
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В Бишкеке возле здания Первомайского районного суда проходит митинг против бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Сегодня, 1 июня, здесь запланировано очередное заседание суда по Кой-Ташским событиям. В связи с чем, накануне, сыновья бывшего президента призвали граждан, поддерживающих "политзаключенных", прийти к зданию Первомайского суда.

К слову, Сеид и Кадыр Атамбаевы тоже присутствуют вместе со сторонниками, в целом человек 50. Противников же собралось порядка 30 граждан. Они держат в руках транспаранты и выкрикивают лозунги, требуя, чтобы Алмазбек Атамбаев понес наказание, в том числе "за смерть граждан в Дача-Су".

Группы граждан, тех кто "за" и "против" бывшего президента отделяют пару десятков метров.


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URL: https://www.vb.kg/388562
Теги:
Алмазбек Атамбаев, митинг, суд, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
кыргызбай
01.06.2020, 11:46

С огнем играете, уроки прошлых ни к чему не научил Вас тупорылых. Нынешняя власть куда Вы катитесь, Вы наступили те же грабли как и прошлые.

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Гость
01.06.2020, 14:15

Свободу Алмазу Шаршеновичу!

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Али
01.06.2020, 14:47

кыргызбай

С огнем играете, уроки прошлых ни к чему не научил Вас тупорылых. Нынешняя власть куда Вы катитесь, Вы наступили те же грабли как и прошлые.

Наши власти любят учиться на собственных ошибках. А  антимитинг., скорее всего, -  заказной.

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Нет
01.06.2020, 15:10

АША сидит, что еще надо не понимаю.

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Soviet Kyrgyz
01.06.2020, 18:29

Противники АША -это нанятые властью люди 1

0
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Vfhfn
02.06.2020, 14:07

Орут, чтобы получил по заслугам и вернул награбленное. Все правильно.

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Продажная любовь
02.06.2020, 16:22

Все понимают, что эти якобы "митингующие" обычные граждане за определенную сумму даже будут за легализацию ЛГБТ митинговать. Этим "митингующим" дать деньги они готовы "митинговать" даже за легализацию наркотиков и проституцию в стране. 

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Но
02.06.2020, 18:57

Наши люди выходили ещё на митинг против коррупции,чтобы их посадили.

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