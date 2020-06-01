"Атамбаева в тюрьму". В Бишкеке проходит митинг против бывшего президента

В Бишкеке возле здания Первомайского районного суда проходит митинг против бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Сегодня, 1 июня, здесь запланировано очередное заседание суда по Кой-Ташским событиям. В связи с чем, накануне, сыновья бывшего президента призвали граждан, поддерживающих "политзаключенных", прийти к зданию Первомайского суда.

К слову, Сеид и Кадыр Атамбаевы тоже присутствуют вместе со сторонниками, в целом человек 50. Противников же собралось порядка 30 граждан. Они держат в руках транспаранты и выкрикивают лозунги, требуя, чтобы Алмазбек Атамбаев понес наказание, в том числе "за смерть граждан в Дача-Су".

Группы граждан, тех кто "за" и "против" бывшего президента отделяют пару десятков метров.