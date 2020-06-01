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Атамбаев отказался находиться в клетке с остальными обвиняемыми

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- Оксана Гут
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Алмазбек Атамбаев лишился права защищаться в суде по делу о кой-ташских событиях. Об этом сообщают его сторонники и участники процесса. Сегодня, 1 июня, в Первомайском районном суде проходит очередное заседание.

Как стало известно, судья Марат Сыдыков удалил бывшего президента с процессов до конца судебного расследования. Причиной послужило то, что Атамбаев отказался по состоянию здоровья находиться в клетке вместе с остальными обвиняемыми.

"Судья удалил экс-президента Алмазбека Атамбаева из зала судебных заседаний до конца судебного разбирательства по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 г. Подобное решение было принято в связи с тем, что защита высказалась против помещения Алмазбека Атамбаева в клетку. Как отметили адвокаты, для этого нет оснований. Как и для удаления экс-президента из зала суда до конца разбирательства. Это нарушение принципов состязательности. Своим решением судья Марат Сыдыков лишил Алмазбека Атамбаева права защищаться в суде", - написала в Facebook член СДПК и фигурант дела Кундуз Жолдубаева.


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URL: https://www.vb.kg/388570
Теги:
Алмазбек Атамбаев, закон, суд, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Рахим
02.06.2020, 14:09

пусть не прикидываются сторонники атамбаева, что не будет состязательности. Им это выгодно.И он сам не хотел учавствовать в процессе. И спровоцировал свое удаление.

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