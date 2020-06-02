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Из-за коронавируса скончалась еще одна пожилая женщина в Нарыне

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- Оксана Гут
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За последние сутки в городе Нарын от коронавируса скончалась 79-летняя женщина. Об на брифинге 2 июня сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

По его словам, женщина 1941 г.р. поступила в одно из отделений Нарынской областной больницы 13 мая. Она лечилась от последствий ишемического инсульта. Также у нее был сахарный диабет. Где она заразилась COVID-19 пока не ясно.

"29 пациентка была переведена в реанимацию. 30 мая ее состояние не улучшалось и была обнаружена пневмония. Был подключен кислородный концентратор. 1 июня женщине стало хуже и ее подключили к аппарату ИВЛ. Но ее сердце остановилось. Реанимационные мероприятия не дали результатов. Была констатирована смерть", - рассказал Усенбаев.

Таким образом, на сегодня 17 человек по стране скончались в связи с коронавирусной инфекцией.


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URL: https://www.vb.kg/388594
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (727 материалов)
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