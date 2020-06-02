Со стороны Таджикистана неизвестные обстреляли машину кыргызстанца

Ночью, 2 июня, неизвестные открыли огонь по автомобилю гражданина Кыргызстана. В результате стрельбы водитель получил ранение. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Инцидент произошел в местности Эки-Таш Баткенского района Баткенской области примерно в 1 ч. 20 мин. Неизвестные лица со стороны Таджикистана произвели несколько выстрелов из охотничьего оружия по машине гражданина Кыргызстана Б.Б., 1982 г.р., следовавшего по автодороге Ош-Исфана.

В результате водитель получил огнестрельные ранения легкой степени и был доставлен в больницу села Самаркандек.

"Ночью состоялась встреча представителей правоохранительных органов сторон. В данное время на месте работают сотрудники милиции, производящие осмотр местности, автомашины и другие следственные мероприятия", - говорится в сообщении ГПС.

Обстановка на данном участке кыргызско-таджикской государственной границы на 10 ч.00 мин. характеризуется как стабильная.