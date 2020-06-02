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Очередные недоработки Минфина поставили под угрозу безопасность Кыргызстана

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- Виктория Гунгер
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Вследствие отсутствия финансирования не выплачена зарплата на пять месяцев 2020 года (с января по май) трудовому коллективу КР комплексной гидрогеологической экспедиции при ГКПЭН. Это привело к тому, что начали обостряться экзогенные геологические процессы. Имели место селевые потоки и другие происшествия. На это влияют резкие климатические изменения, такие как потепление и снеготаяние, а также дожди, а вслед за ними повышение температуры воздуха. Необходима работа из-за отстутствия финансирования не проводится. Это может повлечь за собой, в ближайшее время, активизацию лавиноопасных и оползневых процессов в Кыргызской Республике. Об этом сообщил председатель ЦК ГМПК Эльдар Таджибаев.

По его словам, в Центральный комитет Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана поступило обращение от трудового коллектива данной организации по вопросу приостановки бюджетного финансирования и развития гидрогеологических работ.

- Невыплата заработной платы за пять месяцев является грубейшим нарушением их прав, тем более, в период пандемии. Уже образовалась задолженность по выплате налогов и социальным взносам и начислены пени. Более того, нет возможности проводить необходимую работу, в том числе, по проекту "Изучение участков развития опасных экзогенных геологических процессов в Кыргызской Республике" и другим проектам. Из-за отсутствия финансирования в экспедиции срывается намеченный план проведения полевых работ на 2020 год. Сотрудники экспедиции не могут выехать на полевые работы, и полноценно работать, - отметил Таджибаев.

Глава ЦК ГМПК подчеркнул, что ГКПЭН входит в состав тех министерств и ведомств, которые занимаются предупреждением и предотвращением чрезвычайных ситуаций.

- В функцию комитета входит осуществление решения проблем водохозяйственного обеспечения путем проведения гидрогеологических, инженерно-геологических и других специализированных работ, изучения режима и состояния подземных пресных и термально-минеральных вод, динамики опасных экзогенных геологических процессов и т.п. Непосредственно эти задачи реализует Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция только по государственному заказу за счет бюджетного финансирования. Это государственная политика и это гарантии безопасности! – заявил Таджибаев.

Глава ЦК ГМПК добавил, что Минфин КР должен в кратчайшие сроки произвести финансирование. Соответствующим госорганам направлены обращения.

- Проведение работ по профилактике и недопущению наступления негативных последствий в результате селей и оползней имеет очень важное значение. Вследствие отсутствия финансирования со стороны Минфина КР деятельность Гидрогеологической экспедиции, занимающейся этими вопросами, практически парализована. Люди сидят без зарплаты почти полгода. И это проблема хроническая. Каждый год в течение первых месяцев подведомственные организации ГКПЭН сталкиваются с проблемой финансирования. Надо отдать должное трудовому коллективу экспедиции, который терпеливо ждет, с пониманием и надеждой смотря на руководство. ЦК ГМПК уже, обратилось в правительство КР, Минфин и ГКПЭН. Этот вопрос должен быть решен незамедлительно! – заключил Эльдар Таджибаев.

Напомним, пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение: возможны селевые явления!

1-3 июня в горных и предгорных районах республики в связи с неустойчивой погодой и повышенным температурным фоном возможны селевые явления, на реках ожидаются подъемы уровней воды.


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URL: https://www.vb.kg/388620
Теги:
лавина, нарушения, чрезвычайные ситуации, Кыргызстан, деньги, ГКПЭН, Министерство финансов, МЧС, Эльдар Таджибаев
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