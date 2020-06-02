Очередные недоработки Минфина поставили под угрозу безопасность Кыргызстана

Вследствие отсутствия финансирования не выплачена зарплата на пять месяцев 2020 года (с января по май) трудовому коллективу КР комплексной гидрогеологической экспедиции при ГКПЭН. Это привело к тому, что начали обостряться экзогенные геологические процессы. Имели место селевые потоки и другие происшествия. На это влияют резкие климатические изменения, такие как потепление и снеготаяние, а также дожди, а вслед за ними повышение температуры воздуха. Необходима работа из-за отстутствия финансирования не проводится. Это может повлечь за собой, в ближайшее время, активизацию лавиноопасных и оползневых процессов в Кыргызской Республике. Об этом сообщил председатель ЦК ГМПК Эльдар Таджибаев.

По его словам, в Центральный комитет Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана поступило обращение от трудового коллектива данной организации по вопросу приостановки бюджетного финансирования и развития гидрогеологических работ.

- Невыплата заработной платы за пять месяцев является грубейшим нарушением их прав, тем более, в период пандемии. Уже образовалась задолженность по выплате налогов и социальным взносам и начислены пени. Более того, нет возможности проводить необходимую работу, в том числе, по проекту "Изучение участков развития опасных экзогенных геологических процессов в Кыргызской Республике" и другим проектам. Из-за отсутствия финансирования в экспедиции срывается намеченный план проведения полевых работ на 2020 год. Сотрудники экспедиции не могут выехать на полевые работы, и полноценно работать, - отметил Таджибаев.

Глава ЦК ГМПК подчеркнул, что ГКПЭН входит в состав тех министерств и ведомств, которые занимаются предупреждением и предотвращением чрезвычайных ситуаций.

- В функцию комитета входит осуществление решения проблем водохозяйственного обеспечения путем проведения гидрогеологических, инженерно-геологических и других специализированных работ, изучения режима и состояния подземных пресных и термально-минеральных вод, динамики опасных экзогенных геологических процессов и т.п. Непосредственно эти задачи реализует Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция только по государственному заказу за счет бюджетного финансирования. Это государственная политика и это гарантии безопасности! – заявил Таджибаев.

Глава ЦК ГМПК добавил, что Минфин КР должен в кратчайшие сроки произвести финансирование. Соответствующим госорганам направлены обращения.

- Проведение работ по профилактике и недопущению наступления негативных последствий в результате селей и оползней имеет очень важное значение. Вследствие отсутствия финансирования со стороны Минфина КР деятельность Гидрогеологической экспедиции, занимающейся этими вопросами, практически парализована. Люди сидят без зарплаты почти полгода. И это проблема хроническая. Каждый год в течение первых месяцев подведомственные организации ГКПЭН сталкиваются с проблемой финансирования. Надо отдать должное трудовому коллективу экспедиции, который терпеливо ждет, с пониманием и надеждой смотря на руководство. ЦК ГМПК уже, обратилось в правительство КР, Минфин и ГКПЭН. Этот вопрос должен быть решен незамедлительно! – заключил Эльдар Таджибаев.

Напомним, пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение: возможны селевые явления!

1-3 июня в горных и предгорных районах республики в связи с неустойчивой погодой и повышенным температурным фоном возможны селевые явления, на реках ожидаются подъемы уровней воды.