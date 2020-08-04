Волонтер сделал свое дело, теперь уходи?

Две недели назад волонтерам виртуально рукоплескали во всех соцсетях - за помощь в борьбе с эпидемией. Теперь же поливают грязью на тех же интернет–площадках. А ФОМС выпускает документы, запрещающие медикам сотрудничать с добровольцами. Что происходит?

А о том, что нужно нам, - догадайтесь сами!

Главврачам нельзя больше просить помощи у волонтеров - эта новость разлетелась по соцсетям моментально и стала самой обсуждаемой на прошлой неделе. Резонансное распоряжение об этом издал директор Джалал–Абадского отделения ФОМС Осмоналиев. Если кратко, то он уверял, что бюджетные деньги на покупку лекарств и средств индивидуальной защиты выделяются в первоочередном порядке, причем с запасом на 2 - 6 месяцев. Поэтому просить помощи у кого бы то ни было нельзя - репутация государства страдает!

"Напоминаем, что за дальнейшие письменные обращения к спонсорам с требованиями помощи и с публикацией в социальных сетях, дискредитирующие деятельность правительстства, руководители организаций здравоохранения будут нести персональную ответственность", - говорится в последнем абзаце документа.

Реакция на это сообщение была предсказуема - Жыргалбека Осмоналиева объявили чуть ли не врагом народа! Никто не стал разбираться - а с чего вдруг чиновник издал столь непопулярный сейчас документ? Оказалось, что произошло это после скандального случая: главврач Таш–Кумырской территориальной больницы просила помощи у добровольцев, но при этом на складе больницы было все необходимое для нормальной работы учреждения. Врача заставили оправдываться на камеру - уверять, что волонтеры сами предложили привезти помощь, а она не отказалась, поскольку непонятно было, надолго ли хватит государственных ресурсов.

Ситуацию решили замять для ясности. ФОМС опубликовало официальное заявление с извинениями за некорректный стиль обращения, но призывал руководителей организаций здравоохранения представлять достоверную информацию по обеспеченности лекарствами и СИЗами.

Официально проблема вроде бы разрешилась, неофициально же врачи по–прежнему боятся принимать помощь от народных спонсоров - кто знает, что можно ожидать от вышестоящего руководства? Теперь если необходимых лекарств или СИЗов не окажется на складе больницы, то врач, попросивший их у добровольцев, может крепко получить по шапке. И что мы имеем? Главврачи отказываются писать официальные обращения за помощью, но при этом присылают сообщения и видеоролики, подтверждающие, насколько им нужна поддержка. Сейчас поток таких устных просьб идет из сел Иссык–Кульской области, в которых свирепствует COVID. Но без подтверждающих документов просить деньги у людей всегда сложнее, отклики на такие сборы в разы ниже!

Как получилось, что народные помощники вдруг перешли в категорию конкурентов государству? И почему это произошло сразу после резонансной встречи волонтеров с президентом Жээнбековым?

От народной любви до ненависти - один пост

В прошлый вторник глава государства встретился с двенадцатью волонтерами, которые сейчас с головой погружены в борьбу с эпидемией. После мероприятия пресс–служба президента выставила в соцсетях короткие обращения добровольцев к президенту. Безусловно, они были корректные и весьма протокольные, и за это их тут же препарировали в соцсетях, вырвав цитаты из контекста и снабдив их нелестными комментариями. Волонтеров обвинили в подхалимстве и... выбивании себе должностей!

Люди также спрашивали - почему к президенту позвали одних и не пригласили других? Кто и каким образом формировал список добровольцев, достойных предстать перед главой государства. Но на самом деле все было банально и просто - в числе приглашенных оказались практически все, кто сейчас активно помогает. Но многие не смогли прийти по разным причинам - из–за работы, болезни или домашнего карантина. Конечно, в этой ситуации оптимальным форматом диалога была бы зум–конференция, но ее почему–то не организовали.

Но даже в таком камерном формате эта встреча принесла результат - решился больной вопрос с завозом лекарств, которые до этого застревали на таможне. Также был создан виртуальный канал, в который вошли двенадцать волонтеров, президент и руководство аппарата правительства - для решения безотлагательных вопросов.

Через несколько дней состоялась еще одна встреча волонтеров с Сооронбаем Жээнбековым - теперь уже в расширенном составе. В этот раз обсуждали подготовку ко второй волне эпидемии, строительство больниц и прочие вопросы, которые вообще–то должны решаться госструктурами, а не добровольцами. Хотя говорить на этой встрече можно было о чем угодно другом - ее целью было личное знакомство главы государства с людьми, которые, объединившись, стали локомотивом, вытянувшим страну из хаоса эпидемии. Волонтерский ресурс - новое явление с атомным потенциалом и кредитом доверия простого народа. И при этом оно стремительно растет, обрастает связями, выстраивает эффективные коммуникации внутри и вне страны. Госструктурам в любом случае придется как–то выстраивать работу с волонтерами, но пока непонятно - как. Вновь был поднят вопрос о создании нормативно–правовой базы, регламентирующей работу волонтеров, - и как подступиться к нему, неизвестно. С одной стороны, нужны какие–то рамки ответственности волонтеров за ту работу, которую они ведут, с другой - добровольцев невозможно заставить являть милосердие принудительно и в той форме, какую им навяжет государство. Ведь в этом случае волонтерский ресурс лишится главного своего преимущества - мобильности в принятии решений и оперативного реагирования на чрезвычайную ситуацию именно так, как того требуют обстоятельства, а не протоколы.

Универсального рецепта взаимодействия государства и добровольцев быть не может - слишком разная мотивация у людей, идущих сейчас в одной волонтерской упряжке. Для одних - это потребность жить не только для себя, помогать и спасать, для других - инструмент повышения лояльности и доверия "электората" для дальнейшей манифестации во власть. Со второй категорией взаимодействовать проще - они изначально нацелены на внедрение в управленческую систему и понимают механизм ее работы и негласные правила. В принципе если эти люди придут во власть и не поведутся на ее соблазны, они смогут улучшить качество жизни народа. Многие из вчерашних волонтеров уже замелькали на предвыборных плакатах, но люди, которые шли за ними, расценили это как своеобразное предательство. Некоторых даже обвинили в "пиаре на крови". Но это был их выбор, они понимали последствия такого решения: от народной любви до ненависти - один пост в соцсетях с призывом оказать доверие на выборах в ЖК. Но сейчас поговорим о тех, кто остается в рядах добровольцев, - просто так, без шкурного интереса.

Каким ты был, таким ты и вправе остаться

Пандемия пройдет, но в наследство оставит многое, в том числе несколько добровольческих объединений, которые важно сохранить. Например, ребята из таких групп, как "Сообща" или "Центр инициативной молодежи", всю пандемию ездили на экстренные вызовы в дома больных, давали им кислород и помогали госпитализироваться. Тем же занимались "Ангелы на дорогах" и "Добровольный отряд спасателей"... Эти люди приобрели уникальный опыт медицинского волонтерства в катастрофических условиях. И очень важно объединить их в единую коммуникационную сеть с равными правами всех участников. В мирное время волонтеры могли бы нарастить свои знания и навыки в организации экстренной медицинской помощи. Безусловно, их работа невозможна без сотрудничества с госструктурами. Так, чтобы доставить человека туда, где ему окажут неотложную помощь, иногда нужно сопровождение патрульной машины с сиреной, а чтобы знать - куда его госпитализировать, надо быть на связи с диспетчерской службой скорой помощи, больницами. В обычное время, которое, впрочем, уже никогда не будет прежним, эти ребята также могли бы помогать в социальных медучреждениях, больницах, приютах или в проектах уличной медицины.

Останется после ковидной эпидемии и большой отряд социальных волонтеров, которые уже не мыслят жизни без помощи другим. Большинство из них имеет свою нишу, в которой работает постоянно, - в социальных проектах, благотворительных фондах или добровольческих объединениях. Во время пандемии все они значительно прирастили человеческие ресурсы и готовы работать дальше "на повышенных оборотах", в том числе и с госструктурами.

Но вот с равноправным частно–государственным партнерством никак не складывается. Волонтерские организации не готовы быть обслуживающим персоналом, которому указывают - что, как и когда делать. Надо понимать, что добровольческие объединения живут за счет пожертвований людей, которые им доверяют деньги, надеясь на их целевое использование. Но как только благотворители поймут, что в таких фондах парадом командует госструктура, жертвовать деньги сразу перестанут.

Такая же "аллергия" на государственное регулирование у частных меценатов и добровольцев–одиночек, совокупная помощь которых огромна! Та же Виктория Юртаева во время пандемии поддерживала продуктами учителей музыки, которые голодали, но не отваживались просить о помощи. Журналисты, художники, киношники, рестораторы - да почти все более или менее состоятельные люди поддерживали своих коллег по цеху. Маленькие экомагазинчики помогали продуктами многодетным семьям. Небольшие кафе готовили по 20 - 30 порций обедов для лежачих больных. Все эти люди готовы и дальше помогать, но в том формате, какой для них приемлем.

И вот тут самое время поговорить об единой базе потребностей, которая была бы самой большой, своевременной и нужной помощью государства волонтерам. Давно ведутся разговоры об интернет–платформах, куда бы вносилась информация об экстренных нуждах государственных организаций и населения. Первой такой площадкой могла бы стать платформа "Тирек". В ее базе отображались бы данные по оснащенности и потребностям организаций здраво-охранения, медицинских работников в борьбе с эпидемией коронавируса. Этот инструмент уже полностью был готов к работе, но вдруг разразился конспирологический скандал. Два участника рабочей группы - эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова и вице–премьер–министр Аида Исмаилова - прямо как в сталинские времена сочли "Тирек" ресурсом для шпионов, вышли из проекта и препятствовали его запуску.

Государство снова оказалось не готово к прямой, простой и понятной работе с активным населением. Волонтеры не сильно расстроились по этому поводу - за время карантина и эпидемии устойчиво работающие группы уже создали свои базы адресной помощи - для того, чтобы не дублировать друг друга. И сейчас эти электронные структуры будут только совершенствоваться и пополняться. Люди, которые часть своего времени отдают на помощь другим, стараются максимально оптимизировать эту работу. Они привыкли обходиться без государственной поддержки, считая, что лучшая его помощь - это невмешательство. А вот справится ли государство без помощи волонтеров со "второй волной" эпидемии - это вопрос, ответ на который совсем не очевиден. Вряд ли справится, скорее всего...