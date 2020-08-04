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С начала пандемии ГСЭН оштрафовал предпринимателей на 5,8 млн сомов

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- Оксана Гут
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С начала пандемии коронавируса 3742 предпринимателя были оштрафованы на 5,8 млн сомов за несоблюдение правил карантина. Об этом на брифинге 4 августа заявил заместитель директора Департамента госсанэпиднадзора Асылбек Сыдыканов.

Он отметил, что в связи с поэтапным возобновлением экономической деятельности для физических и юридических лиц было разработано более 20 рекомендаций. Субъекты предпринимательства обязаны неукоснительно соблюдать их для недопущения распространения коронавируса.

За все время были проверены 23 753 объекта, в том числе пищевые, коммунальные, транспорт и так далее.

"По итогам проверок по нарушениям санитарно-эпидемиологических правил составлено 3365 протоколов, 13 192 санитарных предписания, вынесено 925 постановлений о предупреждении. Наложены штрафы на 3742 руководителя на общую сумму 5 млн 787 тысяч сомов", - отметил Сыдыканов.

Также, по данным замдиректора ДПЗиГСЭН, на сегодня 57 материалов переданы в правоохранительные органы, а 222 материала в суд.


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URL: https://www.vb.kg/390656
Теги:
бизнес, суд, штраф, Кыргызстан, карантин, Госсанэпиднадзор, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (598 материалов)
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