С начала пандемии ГСЭН оштрафовал предпринимателей на 5,8 млн сомов

С начала пандемии коронавируса 3742 предпринимателя были оштрафованы на 5,8 млн сомов за несоблюдение правил карантина. Об этом на брифинге 4 августа заявил заместитель директора Департамента госсанэпиднадзора Асылбек Сыдыканов.

Он отметил, что в связи с поэтапным возобновлением экономической деятельности для физических и юридических лиц было разработано более 20 рекомендаций. Субъекты предпринимательства обязаны неукоснительно соблюдать их для недопущения распространения коронавируса.

За все время были проверены 23 753 объекта, в том числе пищевые, коммунальные, транспорт и так далее.

"По итогам проверок по нарушениям санитарно-эпидемиологических правил составлено 3365 протоколов, 13 192 санитарных предписания, вынесено 925 постановлений о предупреждении. Наложены штрафы на 3742 руководителя на общую сумму 5 млн 787 тысяч сомов", - отметил Сыдыканов.

Также, по данным замдиректора ДПЗиГСЭН, на сегодня 57 материалов переданы в правоохранительные органы, а 222 материала в суд.