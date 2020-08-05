Встреча президента с волонтерами. Выполнено более 70% озвученных вопросов

Накануне, 4 августа, в аппарате президента прошла очередная встреча с волонтерами, на которой обсудили исполнение плана, составленного после разговора волонтеров с Сооронбаем Жээнбековым.

Перед активистами выступил первый заместитель руководителя аппарата президента Алмаз Кененбаев.

По его словам, более 70% озвученных на встрече с президентом вопросов были выполнены.

В частности, за короткое время разработана автоматизированная информационная система по учету коечного фонда (www.map.covid.kg), проводится апробирование данной системы по городу Бишкек и Чуйской области, а также осуществляется свод информации по всей республике.

Также на сайте COVID.KG и сайте Министерства финансов КР размещена информация по донорской помощи в рамках борьбы с COVID-19 и информация по потребностям СИЗов, лекарственных средств и медицинского оборудования на координационном портале "Бирге".

Кроме этого по республике ведутся строительство и ремонтно-восстановительные работы по 12 объектам здравоохранения. Из них по 9 объектам ведется капитальный ремонт, а также строительство 3-х новых зданий инфекционных больниц в городах Бишкек, Ош и Нарын.

Напомним, на встрече с волонтерами было предложено усилить персональную ответственность руководителей организаций здравоохранения по обеспеченности СИЗами, лекарственными средствами, поступивших за счет спонсорской помощи, а также комиссионно рассмотреть ответственность руководителей медучреждений. По данному факту Министерством здравоохранения издан приказ по ответственности руководителей организаций здравоохранения по обеспечению медработников СИЗами.

Увеличен размер компенсации медикам на 30%. Кроме того, Минздрав отправил на реабилитацию в оздоровительные учреждения/санатории Иссык-Кульской области более 120 медиков.

В целях обеспечения условий для беспрепятственного ввоза на территорию Кыргызской Республики медицинских изделий и оборудования физическими и юридическими лицами в качестве оказания безвозмездной помощи населению, разработан пошаговый алгоритм процесса выпуска товаров медицинского назначения ввозимых с территорий третьих стран.

Алмаз Кененбаев выразил признательность волонтерам за проделываемую работу и отметил, что реализация мероприятий будет продолжена в том же темпе. Имеются вопросы, которые находятся в процессе завершения, а также носящие постоянный характер реализации.

Активисты волонтерских движений в свою очередь выразили благодарность за проводимую работу и предоставленную информацию, вместе с тем высказали обеспокоенность, что среди населения паника спала, но статистика зараженных остается прежней.

Также волонтеры приняли участие в передаче 5 машин скорой помощи Министерству здравоохранения КР от общественно фонда. Кареты скорой медицинской помощи Министерство здравоохранения распределит по необходимости. Они укомплектованы необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной помощи и транспортировки пациентов.