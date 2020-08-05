Кыргызстан на 52 месте в мире по количеству зараженных COVID-19

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 18,1 млн, из них более 691 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 18,4 млн человек, из них более 700 тыс. скончались.

Скорость распространения коронавируса в мире составляет 255 тысяч человек за сутки.

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 4,77 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (2,8 млн), на третьем - Индия (более 1,85 млн), на четвертом - Россия, на пятом - ЮАР (521,3 тыс.).

Кыргызстан в этом списке находится на 52 месте, Напомним, в нашей стране было подтверждено 38 тысяч 110 случаев заражения, из которых выздоровело 29 тысяч 510 человек. Умерли 1 тысяча 438 человек.

Напомним, ранее авторитетная газета The New York Times из США опубликовала расчеты, согласно которым выходило, что Кыргызстан лидирует в мире по количеству заражений и смертей от вируса COVID-19. Соответствующий рейтинг был опубликован на сайте издания.

Следом за КР в этом списке по количеству случаев шли Оман (10 319), Бахрейн (3 238), Черногория (1 094) и Панама (7 057), а по количеству смертей - Чили (1 608), Панама (199), Перу (1 350) и Бразилия (7 354).