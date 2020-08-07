Работникам самой крупной ГЭС Таджикстана серьезно задолжали зарплату

Работники Таджикской алюминиевой компании и ОАО Рогунская ГЭС жалуются на невыплату заработной платы, руководители промышленных гигантов на вопросы журналистов не отвечают, пишет "Азия-Плюс".

Они рассказали, что не получают зарплату уже 3-5 месяцев. По их словам, задержка заработной платы началась в январе.

- Мы не получали деньги за пять месяцев, также как и наши коллеги из других подструктур ТАЛКО. В январе начали задерживать выплату заработной платы, а не получил я зарплату с марта. Естественно небольшие запасы в семье закончились и влезли в долги. Мы уже продукты покупаем в долг, не говоря уже о других семейных нуждах, - сообщил на условиях анонимности сотрудник ТАЛКО Кемикал.

Директор Департамента информации и общественных связей ОАО "Таджикская алюминиевая компания" Игорь Саттаров сообщил "Азия-Плюс":

- Ситуация изменилась, мы начали выплату заработной платы рабочим за предыдущие месяцы. Подробную информацию он пообещал предоставить в начале следующей недели, - говорится в сообщении.

На невыплату заработной платы жалуются и рабочие Рогунской ГЭС, некоторые из них не получали зарплату с начала года.

- Нам каждый день обещают, но рабочие не получали зарплату за 4-5 месяцев. А рабочие некоторых подрядчиков и компаний не получали заработную плату даже с начала 2020 года. Наши семьи остались совсем без средств на проживание, хорошо, что у некоторых земельные участки и сады, где собирают урожай и как-то проживают. А что делать тем, у кого нет дополнительного источника дохода? - спрашивают строители.

По данным Радио "Озоди" из 25 тыс. человек, занятых на строительстве, зарплату своевременно получают только рабочие итальянской компании Salini Impregilо и российских компаний.

По информации Министерства труда, миграции и занятости населения РТ, задолженность перед рабочими в городе Рогун, где и строится ГЭС, составляет 15 миллионов 22,5 тысяч сомони.

- Нам не удалось получать ответ на вопросы у руководства Рогунской ГЭС: пресс-служба не отвечает на звонки, корпоративный секретарь Рогуна Салохиддин Мирзозода, узнав, что звонят из СМИ, бросил трубку и больше не отвечал на звонки. Руководитель службы госнадзора в сфере труда, миграции и занятости населения Дустмурод Муродзода отметил, что более 18 тыс. работников различных отраслей не получили зарплату вовремя, из них всего 131 человек обратились с жалобой в Службу надзора, - сообщает таджикское издание.