Погода
$ 76.83 - 22.01
€ 89.35 - 90.85

Началась подготовка волонтеров для Первых Игр стран СНГ

199  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Казани, где в октябре нынешнего года пройдут Первые Игры стран СНГ, началось обучение волонтеров для них. В Дирекции спортивных и социальных проектов Республики Татарстан, проинформировали, что в оргкомитет этих игр поступило порядка 3,2 тысячи заявок от кандидатов в волонтеры из 64 стран (включая Кыргызстан) и 81 региона России.

Как сообщается, собеседование прошел 2 451 доброволец. И теперь они приступают к необходимой подготовке.

Первый этап обучения – ориентационно-компетентностный тренинг – из-за пандемии коронавируса пройдет в режиме онлайн. Волонтерам предстоит освоить ключевые компетенции и получить всю необходимую информацию о мероприятии.

Второй этап - функциональный тренинг - познакомит добровольцев с менеджером своего функционального направления и со своими непосредственными задачами. Третий этап пройдет на том спортивном объекте, где будет трудится волонтер во время Игр.

Как ожидается, в Первых Играх стран СНГ примут участие около 2,5 тысячи спортсменов в возраста от 14 до 23 лет и около тысячи официальных делегатов в составе команд из государств Содружества. На 14 спортивных объектах Казани участникам придется померяться силами и мастерством в армреслинге, бадминтоне, баскетболе 3х3, боксу, борьбе на поясах, водном поло, пляжном волейболе, спортивной борьбе, гиревом спорте, дзюдо, карате, мас-рестлинге, настольном теннисе, плавании, самбо, тайском боксе, танцах, фехтовании, футзале, художественной гимнастике и шахматах.

Ранее в Казани состоялась церемония посвящения в послы этих соревнований. Ими стали, помимо самих россиян, представители национально-культурных автономий азербайджанцев, армян, казахов, кыргызов, туркменов и других народов, проживающих в Республике Татарстан. В эту команду включена, в числе других, и председатель молодежного движения кыргызов Республики Татарстан Сезим Айбекова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390782
Теги:
волонтерство, Россия, спорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  