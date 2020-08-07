Началась подготовка волонтеров для Первых Игр стран СНГ

В Казани, где в октябре нынешнего года пройдут Первые Игры стран СНГ, началось обучение волонтеров для них. В Дирекции спортивных и социальных проектов Республики Татарстан, проинформировали, что в оргкомитет этих игр поступило порядка 3,2 тысячи заявок от кандидатов в волонтеры из 64 стран (включая Кыргызстан) и 81 региона России.

Как сообщается, собеседование прошел 2 451 доброволец. И теперь они приступают к необходимой подготовке.

Первый этап обучения – ориентационно-компетентностный тренинг – из-за пандемии коронавируса пройдет в режиме онлайн. Волонтерам предстоит освоить ключевые компетенции и получить всю необходимую информацию о мероприятии.

Второй этап - функциональный тренинг - познакомит добровольцев с менеджером своего функционального направления и со своими непосредственными задачами. Третий этап пройдет на том спортивном объекте, где будет трудится волонтер во время Игр.

Как ожидается, в Первых Играх стран СНГ примут участие около 2,5 тысячи спортсменов в возраста от 14 до 23 лет и около тысячи официальных делегатов в составе команд из государств Содружества. На 14 спортивных объектах Казани участникам придется померяться силами и мастерством в армреслинге, бадминтоне, баскетболе 3х3, боксу, борьбе на поясах, водном поло, пляжном волейболе, спортивной борьбе, гиревом спорте, дзюдо, карате, мас-рестлинге, настольном теннисе, плавании, самбо, тайском боксе, танцах, фехтовании, футзале, художественной гимнастике и шахматах.

Ранее в Казани состоялась церемония посвящения в послы этих соревнований. Ими стали, помимо самих россиян, представители национально-культурных автономий азербайджанцев, армян, казахов, кыргызов, туркменов и других народов, проживающих в Республике Татарстан. В эту команду включена, в числе других, и председатель молодежного движения кыргызов Республики Татарстан Сезим Айбекова.