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Президент выбрал народ, а не элиту

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- Анвар Ажиев
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В годовшину штурма кой-ташской резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева его соратники встретились с ним в СИЗО ГКНБ, где он находится уже год в ожидании приговора. О том, что говорил Атамбаев со сторонниками на свидании, в Facebook поделилась Ирина Карамушкина.

"Сегодня попросил передать, что он будет держаться и готов хоть 30 лет сидеть, но уверен, что никакой намеренный ущерб стране и народу не нанес, задача была показать, как можно и что нужно делать, чтобы развивать страну, чтобы идти в ногу со временем. Поэтому были нужны биометрия и цифровизация и новые кардинальные реформы в системе управления, которые, к сожалению, не успел до конца осуществить. Надеялся, что это продолжит Сооронбай Жээнбеков, но тот выбрал другой путь, устранив своего сопартийца, наставника... Значит, это было угодно Богу, что только так разобрались, кто враг, а кто друг..."

Алмазбек Шаршенович, как обычно, сделал акцент на себе и собственных переживаниях: ни о чем не сожалеет, он не сломлен и готов сидеть еще десятки лет. Он не произнес слов соболезнований в адрес тех, кто потерял в кой-ташской операции своих близких, не озвучил политических рекомендаций или программу для сторонников, которые может быть собираются на выборы, не заговорил о простом народе или тех молодых ребятах, в августе прошлого года защищавших Атамбаева и его идеи, а теперь также находящихся под следствием. Хотят ли они пожертвовать годами жизни, которая только началась? Таковы итоги мини-революциии, которая закончилась провалом год назад.

Сегодня в стране не самая простая общественно-политическая обстановка. Эпидемия коронавируса, провалы в госменеджменте, экономический спад сегодня сложились в определенный уровень социального недовольства. Подобную напряженность, как правило, пытаются использовать в своих целях определенные политические силы. Это работает, если совпадают интересы действующей на текущий момент элиты, которая может вкладывать интеллектуальные и финансовые ресурсы в политическую борьбу, и простого народа.

В нынешних обстоятельствах этого совпадения нет. Наша элита раздроблена и напугана последствиями пандемии. Одни политики и активисты вообще пропали со всех радаров, другие ждут выборов. И тем и другим сейчас не до народных нужд.

Ближе всех к кыргызстанцам в этой ситуации оказался президент Сооронбай Жээнбеков. Глава государства проводит встречи с волонтерами, представителями малого бизнеса, посещает больницы и фермерские хозяйства. Недавно он озвучил приоритетные направления, по которым ни в коем случае не должно прерываться финансирование: проекты обеспечения населения чистой водой, программы по реабилитации и строительству ирригационных сетей, возобновление ипотечной госпрограммы и работ по капитальному ремонту аварийных школ и больниц. Еще одно важное направление - поддержка бюджетных работников. Президент подчеркнул, что зарплаты и причитающиеся выплаты врачам должны выдаваться вовремя в соответствии с законодательством.

Некоторые критикуют главу государства за решение распределить финансовые потоки таким образом, мол, мыслит не глобально, лучше банкам раздать, а те, в свою очередь, прокредитуют всех нуждающихся, еще и заработают. Однако сейчас главное - дать простым людям возможность выжить, поскольку именно из них, а не только из банкиров, чиновников или политиков, и складывается наша страна. Очевидно, не все это понимают.


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URL: https://www.vb.kg/390829
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Сооронбай Жээнбеков, президент, финансовый кризис, Кыргызстан, политика, экс-президент, Депутат, Кой-Таш, коронавирус, COVID-19
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