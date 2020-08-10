В Гонконге арестован олигарх Джимми Лай

В Гонконге арестован 72-летний медиамагнат Джимми Лай, владелец крупных информационных ресурсов Пинго Жибао (Apple Daily) и Next Magazine. Пока его обвиняют в том, что он - один из тех, кто стоит за протестами в Гонконге и состоит в "сговоре с иностранными силами", одна и статей, по которой может быть применен закон о национальной безопасности. Об этом написал известный российский востоковед Алексей Маслов.

Как уточняется, задержаны также двое его сыновей и всего семь сотрудников его издательской группы Next Media. Его ближайший помощник Марк Саймон скрылся.

- Джимми Лай - типичный представитель старого поколения гонконгских олигархов, тех, которые "сделали Гонконг". Яркий, харизматичный, очень острый на язык. Обаятельный и драчливый. И когда-то "сделавший сам себя": в 12 лет приехал из материкового Китая, выучил английский язык и создал чрезвычайно успешный бренд одежды под маркой Giordano (кто бывал в Китае и Гонконге, те наверняка видели эти магазины). Он всегда выступал против Пекина, а поэтому ему пришлось продать свою империю одежды в материковом Китае и заняться развитием таблоидов. Он встречался в 2019 году с госсекретарем США Майком Помпео и вице-президентом Майком Пенсом и обсуждал необходимость сохранения автономии Гонконга. Для таких, как Джимми Лай, независимость - это возможность для сохранения своего финансового роста. Их финансовые институты могут делать прибыль только в условиях классический и весьма свободной атмосферы Гонконга. С приходом Пекина надо будет кардинально менять схему и далеко не факт, что это перемена будет удачной - это и есть "главный вопрос всякой революции"