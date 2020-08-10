"Арестованная" гуманитарная помощь. Почему пациенты не получили лекарства?

Пациенты не могут получить свои лекарства, так как груз, прибывший из России, арестован из-за начавшегося расследования ГСБЭП. Об этом в социальных сетях рассказал волонтер под ником Нурхамед Кабыл.

При этом, он считает, что Финпол подозревает волонтеров в незаконном предпринимательстве.

История началась 2 августа, когда в Кыргызстан из Бурятии прибыли четыре коробки с медикаментами (антибиотики и витамины).

"По приезду водители доставившие груз из Улан-Уде в Бишкек начали вымогать с инициативной группы 100 тысяч рублей за доставку ( хотя договоренность была всего 3000 рублей). Инициативная группа граждан вызвала дежурную группу ГСБЭП и сообщило о данном факте вымогательства", - пишет Нурхамед Кабыл.

Однако, следователь, по словам волонтера, начал вести расследование якобы против самих волонтеров, подозревая их в незаконном предпринимательстве. Тем временем препараты лежат в кабинете следователя под арестом. Пациенты не смогли получить лекарства, даже предоставив результаты медицинских исследований.

"Жизнь и здоровье больных оставлены на произвол судьбы, среди которых есть больные свыше 60 лет находящиеся в зоне риска. Департамент лекарственного обеспечения Минздрава КР разрешает ввоз лекарств без разрешения и регистрации- для личного пользования", - пишет волонтер.

Тем временем в ГСБЭП VB.KG рассказали, что волонтер лично передал следователю груз в качестве вещественного доказательства. Так как сейчас идет досудебная проверка, отдавать лекарства нельзя.

При этом в Финполе подчеркивают, что никаких обвинений волонтерам не предъявлялось, а само дело находится на стадии расследования. Кроме того, водитель грузовика в своих показаниях утверждает, что посылка не была гуманитарным грузом.

- В тот же день после обращения Следственно-оперативной группой ГСБЭП был осуществлен выезд на место инцидента, а именно в село Нижняя Ала-Арча Аламудунского района Чуйской области, где заявителем "И.М." добровольно и по собственной инициативе были предоставлены вышеуказанные лекарственные средства, которые были опечатаны в присутствии задействованных лиц, о чем был составлен соответствующий акт. Также был опрошен водитель груза гражданин "М.Э.", который пояснил, что данные лекарственные средства не являлись гуманитарной помощью, так как на территории иностранного государства заплатили сотрудникам пограничного контроля денежные средства в размере 100 тысяч рублей за беспрепятственный провоз лекарств, которые он отдал со своих денег, - говорится в сообщении ГСБЭП.

Следователем были направлены запросы в компетентные государственные органы, о разъяснении процедуры ввоза лекарственных средств на территорию Кыргызской Республики из стран ЕАЭС, ввоз которых осуществляется в целях гуманитарной помощи, в настоящее время по которым ожидаются ответы.

Таким образом, в настоящее время по досудебному производству осуществляются следственно-оперативные мероприятия, направленные на исследование фактов действительности поставки лекарственных средств в гуманитарных целях, наличия соответствующих документов, во избежание дальнейшей спекуляции на рынках страны по завышенным ценам.