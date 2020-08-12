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Почему с большим опозданием выпущены почтовые марки КР к 75-летию ВОВ?

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- Александр Тузов
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Республиканский совет ветеранов войны, вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла Кыргызской Республики во главе с его председателем Качкыном Саргазаковым получил необычный подарок.

Государственное предприятие "Кыргызмаркасы" (производственное структурное подразделение при Государственном комитете информационных технологий и связи) вручило ветеранам серию почтовых марок, выпущенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Почему так поздно? Ситуацию объяснил VB.KG заместитель директора ГП "Кыргызмаркасы" Артык Аязбеков:

- Нами было запланировано выпустить в обращение вышеуказанный малый лист к 9 маю 2020 года. Но в связи с введением чрезвычайного положения в стране, нам удалось привезти уже изготовленный заказ только в начале июля.

Далее Аязбеков рассказал, что марки были доставлены из типографии в Беларуси в самый разгар коронавирусной эпопеи. Поэтому вручение образцов новых почтовых марок ветеранам задержалось еще на месяц, до начала августа.

Малый лист почтовых марок "75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Герои-кыргызстанцы" отпечатан в типографии ГП "Издательство "Белорусский Дом печати" в Минске.

В разработке тематики марок участвовали, в частности, председатель Республиканского совета ветеранов Саргозуев и заслуженный деятель культуры, отличник образования, почетный ветеран КР и Бишкека Калбубу Менсеитова.

Героями юбилейных марок стали пятеро героев-кыргызстанцев, юбилеи которых тоже отмечались в последнее время. Это Бегельдинов Талгат Якубекович - дважды Герой Советского Союза, летчик (отмечалось 75-летие награждения его второй Золотой звездой Героя), Пасько Евдокия Борисовна - Герой Советского Союза, летчик (к 100-летию со дня ее рождения), Усенбеков Калийнур Усенбекович - Герой Советского Союза, замполит (75-летие присвоения звания Героя), Байтурсунов Насир – кавалер 4-х орденов Славы, артиллерист (к 75-летию его награждения орденом Славы 1-й степени, когда Байтурсунов стал полным кавалером ордена), Буханцев Кирилл Иванович – полный кавалер ордена Славы, пехотинец (тоже к 75-летию его награждения орденом Славы 1-й степени, когда Буханцев стал полным кавалером ордена).

В числе запланированных ГП "Кыргызмаркасы" выпусков почтовых марок 2020 года – марки к 100-летию со дня рождения много лет возглавлявшей МИд, Минкультуры и Общество охраны памятников Кулуйпы Кондучаловой, а также марки, посвященные фауне – летучим мышам и рыбам Иссык-Куля.

***

Жаль только, что марки ГП "Кыргызмаркасы" печатаются в далеком белорусском Минске. А почтовые марки второго назначенного оператора почтовой связи КР, ОсОО Kyrgyz Express Post, печатаются в еще более отдаленном молдавском Кишиневе. Давно пора Государственному комитету информационных технологий и связи Кыргызской Республики озаботиться, чтобы подведомственные ему "Кыргызмаркасы" и Kyrgyz Express Post печатали бы свою продукцию в Кыргызстане.

Надеемся, Госкомитету информационных технологий и связи в лице его председателя Алтынбеку Исмаилову будет что ответить на это давно назревшее прпедложение. Сколько можно отдавать выгодные заказы в далекие страны?


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URL: https://www.vb.kg/390914
Теги:
Беларусь, ветераны, ВОВ, Кеминский район, Молдова, Кыргызпочтасы, МИД, Министерство культуры и туризма
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