"Ты человек принципиальный и честный". Лукашенко назвал Урицкого Данияром

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе своего визита на Белорусскую Национальную биотехнологическую корпорацию встретился с ее руководителем Даниилом Урицким, в котором кыргызстанцы узнали своего бывшего премьер-министра Данияра Усенова. Видеосюжет о ходе встречи вышел на телеканале СТВ.

- Политика тут, Данияр, одна должна быть – люди. Я вижу, ты человек принципиальный и честный, белорусов ты не обидишь, потому что они очень похожи на кыргызов по своему трудолюбию. Белорусов обижать нельзя – это надежные, крепкие люди, - обратился Александр Лукашенко к Урицкому-Усенову.

Напомним, данная встреча состоялась 10 августа, на следующий день после выборов главы государства в Беларуси. МИД Кыргызстана уже отреагировал на произошедшее, и вручил ноту представителю посольства Беларуси в Кыргызстане, потребовав экстрадировать на родину осужденного Данияра Усенова и других руководителей Кыргызстана, которые проживают на территории республики.

Отметим, там же находится второй президент Курманбек Бакиев, бежавший из Кыргызстана в 2010 году. Он также признан виновным и приговорен к длительному сроку. По некоторым данным, БНБК связана с семьей Бакиевых.