Из числа ангелов на дороге

Во многом это заслуга волонтеров: в Бишкеке наконец–то снижается заболеваемость COVID. Что заставило обычных бишкекчан приходить на помощь заболевшим? Корреспондент "ВБ" говорила об этом с одним из активистов Валерием Кононовым, который уже несколько месяцев безвозмездно помогает согражданам бороться с коварным вирусом.

Все началось до пандемии

- Наша семейная волонтерская работа началась до эпопеи коронавируса. Мы с женой Еленой давно уже помогаем благотворительным фондам с доставкой продуктов их подопечным. В этом деле всегда нужны активные люди. Когда не было своей машины, помогали чем могли, а как только обзавелись собственным авто, стало еще проще. Часто речь идет об одиноких пожилых людях и матерях–одиночках, проживающих далеко от города. Так и появилась идея создать сообщество автомобилистов, которые смогут помогать друг другу и простым пешеходам, попавшим в трудную ситуацию на дороге. Оказалось, что в России есть такая организация и называется она "Ангелы на дороге". С их разрешения примерно год назад мы взяли название и идею себе, - говорит 44–летний Валерий.

Как выяснилось, сейчас Валерий работает дизайнером в рекламном агентстве, но ему пришлось вспомнить свою первую профессию. В юности он учился в медвузе и три года проработал фельдшером на Станции скорой помощи. Но на третьем курсе, когда стало понятно, что на зарплату медика семью не прокормить, пришлось уйти в коммерцию.

Валерий родом из Алматы, последние 20 лет Бишкек стал для него родным.

- Я обычный человек, просто не могу спокойно сидеть сложа руки, зная что могу реально помочь, - признается Валера, который на своей скромной "Ладе 111" каждый день спешит к кому–нибудь на помощь.

Автомобиль Кононова можно узнать по наклейке "Ангелы на дороге" и изображению волонтера в СИЗ. Эта наклейка означает, что автолюбитель готов помогать медикам. Например, бесплатно довезти врача до места назначения.

Реанимация на колесах

В первые дни всеобщей изоляции Кононов оказался в числе тех, кто предложил помощь фондам для развоза продуктовых наборов и медикаментов нуждающимся.

Когда карантин сняли, через некоторое время во многие разы увеличилась заражаемость. Медики не справлялись с потоком заболевших. Вновь на помощь пришли волонтеры.

- Нас стали просить довезти заболевших людей до больниц. Помню свой первый выезд. Нам сообщили о пожилой женщине, которая находилась дома в критическом состоянии. Вызванная бригада медиков отказалась везти ее в больницу, сказав ее дочери, что мать невозможно транспортировать. Мы решили действовать, и за час из кислородного баллона сделали аппарат для поддержки дыхания. На своей машине повезли ее в больницу. Сегодня эта женщина жива! - говорит Валерий.

Вместе с Валерием работают руководитель добровольного общества спасателей Лера Садыгалиева и водитель Алексей. Короткие отчеты о своих выездах члены команды оставляют на собственных страничках в соцсетях, чтобы люди знали, что они не одни. В работе добровольцев иногда счет идет на минуты: успеть вовремя доехать до задыхающегося человека, подключить его к кислородному аппарату.

Для мобильности Кононов вместе с товарищами переделали для транспортировки больных коронавирусом свои автомобили: "Ладу" и минивэн "Делика". Тут пригодились медицинские навыки и знания бывшего фельдшера.

- Можно сказать, что у нас получилась почти полноценная реанимация на колесах, только не хватает дефибриллятора и монитора слежения за сердцем, но сейчас есть пульсоксиметры для контроля уровня кислорода в крови. Но самое главное - у нас есть кислородный аппарат, который используется с соблюдением техники безопасности. Были случаи, когда перевозили людей с сатурацией 25 процентов до реанимации. Нередко нас просят сопровождать больного на рентген с затрудненным дыханием или перевезти из одной больницы в другую, - говорит волонтер.

Бес паники

По словам Кононова, в самые пиковые дни заражений, в июне и июле, для их небольшой команды могло быть больше шести вызовов в сутки в разные концы города.

- У многих пациентов паника. Часто люди думают, что у них коронавирус, хотя при этом они не имеют никаких клинических симптомов. Например, в жару обострилась хроническая астма или дает о себе знать диабет у пожилых людей. Иногда им нужно простое участие: приезжаем, разговариваем, советуем, направляем на анализы и к врачам, и люди становятся спокойнее, - улыбается Валерий.

По словам Кононова, семья полностью его поддерживает. Елена и двое взрослых детей понимают, что глава семьи иначе поступать не может.

Хотя он признается, что тщательно оберегает домашних от вируса. Строго соблюдает все меры предосторожности: носит специальный защитный костюм и маску. После каждого вызова проводит тщательную обработку автомобиля и себя. К счастью, члены его семьи не болели коронавирусом.

- Служебные обязанности для меня никто не отменял, благо начальство с понимаем относится к опозданиям из–за выездов по волонтерской работе. Психологически я почти не изменился, но физически чувствую последствия работы в опасных условиях. От паров хлорного раствора, которым обрабатываемся с головы до ног, поменялись голоса. Почти у всех, кто носит защитные костюмы, из–за жары льются литры пота, и с ним организм покидают жизненно важные микроэлементы, болят плечи, колени, густеет кровь. Держу себя в форме, восполняю витамины, влагу. Раскисать просто некогда, - признается он.

Валерий подтверждает, что сейчас, к счастью, сила вируса утихла, но это не повод расслабляться.

- Да, тяжелых случаев стало меньше, но вирус очень коварен. Не исключено, что нас ждет более серьезная волна заражений. Паниковать не стоит, надо защищаться. Кто думает о себе, соблюдает меры безопасности и гигиену, добивается грамотного и своевременного лечения, тот и выживет, - уверен наш герой.