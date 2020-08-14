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В память о медиках и волонтерах. В Бишкеке открылся новый парк для здоровья

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- Оксана Гут
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В знак памяти о самоотверженности медиков и волонтеров в борьбе с COVID-19. Мэрия Бишкека призывает граждан посадить деревья в новом парке.

В южной части столицы появился еще один новый парк. Президент КР Сооронбай Жээнбеков во время его посещения предложил присвоить ему имя Адинай Мырзабековой в память о медиках и волонтерах, внесших неоценимый вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

Площадь нового парка составляет более 10,5 гектаров, которые были в аренде и были не ухожены. Управления земельных ресурсов и землепользования и строительства мэрии законодательно вернули участки снова городу.

Проект создавался вместе с горожанами и специалистами Бишкекглавархитектуры, в итоге в столице появился первый парк для укрепления здоровья, с различными зонами. В спортивной зоне обустроены волейбольное, баскетбольное, мини-футбольное поля. Спортивные площадки объединяются в один комплекс. Основной элемент зоны – спортивное ядро с футбольным полем – окольцованный беговой дорожкой с резиновым покрытием длиной 600 метров для легкой атлетики.

"Дорогие мамы и папы с малышами и колясками! Мы очень просим вас "не наезжать" колесами и не наступать каблуками на беговую зону. Все необходимые знаки уже установлены, для прогулок проложены тротуары из асфальтобетона и брусчатки общей площадью 27.900 м2, либо можно пойти в соседний парк "Ынтымак-1", - отмечают в муниципалитете.

В новом парке появилась объемная шахматная площадка с фигурами, а, например, для международного фестиваля "ТЕНГРИ-мьюзик" под открытым небом уже построен амфитеатр.

Для удобства горожан построены медпункт, общественные туалеты и удобная автостоянка с выездом, установлены 112 скамеек, урны.

Важно! По всему периметру парка установлены камеры видеонаблюдения.

"Дорогие горожане! Мы приглашаем всех помнить о самоотверженном труде каждого врача, медсестры и медбрата, санитара и волонтера в эпоху пандемии и посадить деревья. Если вы тоже хотите принять участие в благоустройстве нового парка, приглашаем вас снова принять участие в нашей зеленой акции! Ведь дерево – это жизнь, это память, это здоровье! План посадок, то есть какие именно деревья можно сажать, составила главный архитектор проекта, начальник отдела благоустройства и ландшафтной архитектуры "Бишкекглавархитектуры" Б. Сарымсакова", - призвали в мэрии.

Заявки на посадку деревьев собирает Калича Умуралиева - директор МП "Городские парки" (0707 777749).

"Пожалуйста, относитесь к имуществу города бережливо, не ломайте светильники, скамейки, ведь город – это наш общий любимый дом", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/391012
Теги:
волонтерство, парк, Бишкек, Кыргызстан, здоровье, медики, карантин, мэрия
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