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В ЦИК обсудили обеспечение прозрачности избирательных фондов партий

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 14 августа, в Бишкеке Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в партнерстве с Общественным фондом "Гражданская платформа" провела общественный диалог "Прозрачность и достоверность выборов – залог доверия и стабильности!". Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Раида Баширова, эксперт проекта ПРООН по поддержке выборов, член контрольно-ревизионной группы ЦИК КР рассказала о мерах, которые предпринимает Центризбирком для обеспечения прозрачности финансовых ресурсов, образующих избирательные фонды политических партий, выдвигающих списки своих кандидатов для участия в выборах.

"Существующее законодательство о выборах Кыргызской Республики в части прозрачности финансирования избирательных кампаний максимально соответствует международным стандартам, рекомендациям и требованиям. Выполняя принцип открытости и гласности проведения выборов, ЦИК сформировал специальную платформу "Талапкер" на своем сайте, где на постоянной основе избиратели получают информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов политических партий, об их финансовых отчетах. Также на сайте ЦИК публикуются еженедельные сведения о движении средств избирательных фондов: по источникам поступлений фонда – когда, кто и сколько средств внес в фонд партии, по расходам: когда, кому и сколько выплачено за товары или услуги", - рассказала она.

Раида Баширова подчеркнула, что политические партии обязаны представлять в ЦИК отчеты о размерах и всех источниках создания своего избирательного фонда, а также всех произведенных затратах.

"Политические партии обязаны представить в ЦИК отчеты о размерах и всех источниках создания своего избирательного фонда, а также всех произведенных затратах. Политическая партия, выдвинувшая список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша создает собственный избирательный фонд в течение 5 календарных дней после регистрации ЦИК КР уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам и выдачи ему регистрационного свидетельства. Несоздание избирательного фонда является основанием для отказа ЦИК в регистрации списка кандидатов ПП", - рассказала она.

В ходе выступления было рассказано, кому запрещено перечислять средства в изьирательные фонды партий и в каких банках ЦИК разрешил открывать избирательные счета.

На общественном диалоге ЦИК и партии обсудили технологические процессы, направленные на повышение прозрачности и доверия к избиретнльой системе Кыргызской Республики.

Мероприятие было проведено с учетом санитарно эпидепиологических требований (соблюдение масочного режима и социальной дистанции).

Мероприятие проводится в рамках реализации образовательного проекта по вопросам прозрачности финансирования избирательной кампании выборов депутатов Жогорку Кенеша КР, осуществляемым при поддержке ПРООН в Кыргызской Республике.

Целью диалога является ознакомление участников с концептуальными вопросами и особенностями проведения выборов в Жогорку Кенеш в 2020 году. В мероприятии приняли участие председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова, директор ОФ "Гражданская платформа" Айнура Усупбекова, представитель ПРООН в КР Юлия Шипилова, представители политических партий, международные и национальные эксперты.


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URL: https://www.vb.kg/391040
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, деньги, ЦИК
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