Чиновник в РК украл более 50 млн тенге, выделенные на восстановление Арыси

Чиновник из ЗКО украл более 50 млн тенге, выделенные на восстановление Арыси. В ЗКО ведется расследование по факту хищения бюджетных средств, передает zakon.kz.

- Департаментом Антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование по факту хищения в особо крупных размерах в отношении заместителя руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО", которые в период с августа по декабрь 2019 года в группе лиц с подрядной организации совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму свыше 50 млн тенге, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Сообщается, что эти деньги были выделены на текущий ремонт 46 жилых домов по восстановлению последствий чрезвычайной ситуации в Арыси, Туркестанской области.