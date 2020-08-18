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Чиновник в РК украл более 50 млн тенге, выделенные на восстановление Арыси

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- Виктория Гунгер
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Чиновник из ЗКО украл более 50 млн тенге, выделенные на восстановление Арыси. В ЗКО ведется расследование по факту хищения бюджетных средств, передает zakon.kz.

- Департаментом Антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование по факту хищения в особо крупных размерах в отношении заместителя руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО", которые в период с августа по декабрь 2019 года в группе лиц с подрядной организации совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму свыше 50 млн тенге, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Сообщается, что эти деньги были выделены на текущий ремонт 46 жилых домов по восстановлению последствий чрезвычайной ситуации в Арыси, Туркестанской области.


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URL: https://www.vb.kg/391133
Теги:
Казахстан, коррупция, Кыргызстан, деньги, Помощь
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