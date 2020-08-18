Объем долга Таджикистана перед КНР назвали угрожающим. У КР он еще больше

Таджикистан просит Китай предоставить послабления по долговым обязательствам, пишет "Дикая Азия".

Республика задолжала китайскому "Эксимбанку" 1,2 млрд долларов, и это самый большой долг страны.

- Правительство Таджикистана предложило Китаю предоставить республике послабления по кредитным обязательствам с учетом последствий пандемии нового коронавируса. Задолженность Таджикистана перед "Эксимбанком" Китая составляет почти 40 процентов от общего объема внешнего долга республики: республика задолжала этому китайскому банку 1,2 млрд долларов, а общий размер внешнего страны составляет около 3,1 млрд.

У Таджикистана также есть задолженность перед Всемирным банком в размере 338,5 млн долларов, Азиатским банком развития - 287,3 млн долларов, Исламским банком развития - 131,9 млн долларов и размер долговых обязательств по евробондам в размере 500 млн. долларов.

А вот и. о. директора Института Дальнего Востока РАН, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов в диалоге со Sputnik Таджикистан и вовсе заявил, что "кредиты и вызывают основные вопросы, потому что объем кредитования Китаем Таджикистана становится угрожающим".

"Самый главный вопрос заключается в том, что сама по себе таджикистанская промышленность не способна реализовать эти кредитные деньги в качестве средства для развития своей промышленности", - заявил экономист.

Профессор добавил, что ситуацию осложняет пандемия коронавируса и единственное, что сейчас можно сделать, - реструктуризировать долг, но и необходимо принять срочные меры по модернизации своей промышленности и сельского хозяйства.

- Теоретически Таджикистан может закрыть свои долги перед Китаем за счет поставок сельхозсырья и продовольствия. Но для этого придется приложить серьезные усилия для модернизации производства, а также расширить его, создав склады на территории Китая. Такой процесс, по мнению эксперта, может занять до 4 лет, но это лучше, чем находиться в долговой яме перед Китаем. Это была абсолютно нормальная политика - привлечение китайских технологий, китайских строителей и китайских инвестиций", - добавил эксперт.

Маслов заметил, что основной упор был сделан именно на привлечение китайских средств по двум каналам: прямые инвестиции в такие сектора, как строительство дорог и технологических объектов; а также кредиты под развитие промышленности.

Примечательно, что долг Кыргызстана перед Энексимбанком еще более весомый - 1 млрд 775.13 млн долларов США. А совокупный внешний долг республики и вовсе превышает около 4,5 миллиардов долларов.