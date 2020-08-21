В РК чиновники "купили" бесплатные участки земли на деньги из бюджета

Туркестанская область продолжает удивлять: вчера была увлекательная история про полмиллиарда тенге на фальшивую карту Шымкента, сегодня - земельные махинации в Туркестане, пишет казахстанский телеграм-канал "Строгий Агашка".

Уточняется, что в 2019 году бюджет выделил акимату 33,5 млн тенге на выкуп у частников земельных участков - под государственные нужды. Казалось бы, простейшая операция, и городские власти вскоре отчитались о ее успешном выполнении.

"Однако, как стало известно в ходе прокурорского анализа, на часть этих земель не было зарегистрировано права собственности, а другая часть была оформлена на основании подложных документов", - негодуют в прокуратуре.

- Получается, акимату продали "бесплатные" земли, которые никому и не принадлежали, кроме самого города. Теперь чиновники судорожно пытаются отыграть назад, но на них уже завели дело за злоупотребление служебными полномочиями. Замакима Мусаев получил предупреждение о неполном служебном соответствии, так что скоро может и без работы остаться, - отмечает автор публикации.