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Детские сады в КР могут работать при четком соблюдении санитарных правил

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- Оксана Гут
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В дошкольных образовательных учреждениях страны должны четко соблюдаться разработанные санитарно-эпидемиологические алгоритмы. Об этом 25 августа было сказано на заседании Республиканского оперативного штаба.

Первый вице-премьер-министр КР Алмазбек Баатырбеков акцентировал внимание министерства образования и науки на важность использования детскими садами разработанной инструкции по возобновлению деятельности с учетом соблюдения санитарных требований.

"Разработанные алгоритмы должны четко исполняться, каждый руководитель детского учреждения берет персональную ответственность за соблюдение принятых правил. Местные органы власти должны оказать содействие образовательным учреждениям в создании соответствующих условий работы", - передает слова Баатырбекова пресс-служба правительства.

В свою очередь, пресс-служба министерства образования сообщает, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах республики дошкольные образовательные организации по всей стране функционируют по решению центров санитарно-эпидемиологического надзора и органов местного самоуправления при условии, что они не создают опасности для здоровья и жизни детей и воспитателей.

В июне министерство образования и науки КР совместно с министерством здравоохранения издали приказ о возобновлении работы организаций дошкольного образования с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

По данным ведомства, для предотвращения распространения коронавируса было подготовлено специальное руководство по возобновлению работы детских садов, которое распространили во всех детских садам и разместили на сайте МОиН КР.

Кроме того, были проведены специальные вебинары для детских садов по разъяснению санитарно-гигиенических требований.

Детские сады, получившие разрешение центров санитарно-эпидемиологического надзора и органов местного самоуправления, обязаны соблюдать алгоритм санитарно-эпидемиологических правил и норм, разработанный министерством здравоохранения.

В Кыргызстане насчитывается свыше 1600 дошкольных образовательных организаций.


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URL: https://www.vb.kg/391385
Теги:
Алмазбек Баатырбеков, детский сад, правительство, Кыргызстан, карантин
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