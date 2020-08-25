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"Кыргызстан" могут отказать в регистрации на выборах

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- Екатерина Улитина
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Окончательное решение об участии партии "Кыргызстан" в выборах примет Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании.

При этом рабочая группа рекомендует вернуть документы партии "Кыргызстан". Свое решение рабочая группа объясняет тем, что документы в ЦИК предоставил не уполномоченный представитель партии.

Решение рабочей группы носит рекомендательный характер, окончательное решение примут члены Центральной избирательной комиссии.

Напомним, партию "Кыргызстан" обвинили в том, что они с опозданием предоставили документы в ЦИК. Кроме того, после просмотра записей с камер наблюдений выяснилось. Что документы принес не уполномоченный представитель партии, как того требует закон, а иной человек.

Председатель партии "Реформа" Клара Сооронкулова призвала ГКНБ расследовать возможные факты фальсификаций и подлога. К этим требованиям присоединился ряд других партий.


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URL: https://www.vb.kg/391388
Теги:
выборы, парламент, партии, Кыргызстан, ЦИК
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