"Кыргызстан" могут отказать в регистрации на выборах

Окончательное решение об участии партии "Кыргызстан" в выборах примет Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании.

При этом рабочая группа рекомендует вернуть документы партии "Кыргызстан". Свое решение рабочая группа объясняет тем, что документы в ЦИК предоставил не уполномоченный представитель партии.

Решение рабочей группы носит рекомендательный характер, окончательное решение примут члены Центральной избирательной комиссии.

Напомним, партию "Кыргызстан" обвинили в том, что они с опозданием предоставили документы в ЦИК. Кроме того, после просмотра записей с камер наблюдений выяснилось. Что документы принес не уполномоченный представитель партии, как того требует закон, а иной человек.

Председатель партии "Реформа" Клара Сооронкулова призвала ГКНБ расследовать возможные факты фальсификаций и подлога. К этим требованиям присоединился ряд других партий.