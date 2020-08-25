ГКНБ просят расследовать нарушения при регистрации партии "Кыргызстан"

Председатель партии "Реформа" написала открытое обращение в Государственный комитет национальной безопасности в котором просит начать досудебное производство по описанным фактам нарушения законодательства при регистрации партии "Кыргызстан" в ЦИК.

"24 августа 2020 года со стороны сотрудников Центральной избирательной комиссии были допущены грубейшие нарушения законодательства при принятии документов для регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии "Кыргызстан"", - говорится в обращении партии.

Перечисляются следующие нарушения:

Документы были приняты в нарушение статьи 61 конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" по истечении установленного законом срока. Документы были приняты от лица, не имеющего законных полномочий для представления интересов партии. В журнале регистрации были допущены исправления и факт подачи документов не подтвержден подписью представителя партии.

"Тем самым, действия сотрудников ЦИК рассматриваются нами как служебный подлог (статья 329 Уголовного кодекса Кыргызской Республики), то есть "внесение должностным лицом либо государственным служащим или служащим муниципальной службы, не являющимся должностным лицом, в официальный документ заведомо ложных сведений, а равно внесение в официальный документ исправлений, искажающих его действительное содержание"... Мы считаем, что в журнал были внесены заведомо ложные сведения, об этом свидетельствуют подчистка прежнего текста с заменой его на новый. Кроме этого, полагаем, что к данным событиям могут иметь отношение некоторые члены ЦИК", - считают в партии.

Клара Сооронкулова на основании части 8 статьи 153 Уголовно-процессуального кодекса просит

1. Начать досудебное производство в отношении описанных выше фактов

2. Установить личности сотрудников и членов ЦИК, причастных к совершению противоправных действий.