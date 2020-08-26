Свидетелей Иеговы обвинили в разрушении семей (видео)

В редакцию VB.KG обратились граждане Кыргызстана, которые обвинили религиозную организацию Свидетелей Иеговы в разрушении их семей.

По словам одного из обратившихся, который попросил пока не указывать его имени, раньше у него была прекрасная семья, но вскоре жена бросила его с детьми.

- У нас четверо детей и все началось с того, что соседи стали мне говорить, что жена все время куда-то уходит и оставляет детей одних. Начал выяснять и узнал, что она все это время ходила на собрания Свидетелей Иеговы. Уже в милиции, куда пришли и ее адвокаты, которых ей предоставили Свидетели Иеговы, я понял, что она уже не принадлежит нашей семье. Сколько я просил ее вернуться домой, спорили, но она заявила мне, что останется в этой религии. В итоге я понял, что она больше мне не жена и что она живет исключительно их командами. Потом был суд, решением которого дети остались со мной. Она же живет одна и теперь исповедует религию, - рассказал он.

У пенсионерки Натальи Титовой несколько иная история, но она также заявила, что религиозная организация разрушила ее семью.

- Я сама была Свидетелем Иеговы и знаю про них очень многое. Я с 1998 года ходила на собрания, но в 2011 году меня исключили, так как я не могла терпеть беззакония, которые там творились. С того времени дочери со мной не общаются, хотя я инвалид второй группы. Я даже дозвониться до них не могу, так как они везде меня заблокировали. Когда я недавно позвонила одной из дочерей с другого номера, то она мне сказала: Мама, ты же знаешь, нам запрещено с тобой общаться. Это лишний раз доказывает, что дочери не сами приняли такое решение, а им приказали, - заявила она.