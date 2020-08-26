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Свидетелей Иеговы обвинили в разрушении семей (видео)

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- Андрей Заверухин, Бакыт Басарбек
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В редакцию VB.KG обратились граждане Кыргызстана, которые обвинили религиозную организацию Свидетелей Иеговы в разрушении их семей.

По словам одного из обратившихся, который попросил пока не указывать его имени, раньше у него была прекрасная семья, но вскоре жена бросила его с детьми.

- У нас четверо детей и все началось с того, что соседи стали мне говорить, что жена все время куда-то уходит и оставляет детей одних. Начал выяснять и узнал, что она все это время ходила на собрания Свидетелей Иеговы. Уже в милиции, куда пришли и ее адвокаты, которых ей предоставили Свидетели Иеговы, я понял, что она уже не принадлежит нашей семье. Сколько я просил ее вернуться домой, спорили, но она заявила мне, что останется в этой религии. В итоге я понял, что она больше мне не жена и что она живет исключительно их командами. Потом был суд, решением которого дети остались со мной. Она же живет одна и теперь исповедует религию, - рассказал он.

У пенсионерки Натальи Титовой несколько иная история, но она также заявила, что религиозная организация разрушила ее семью.

- Я сама была Свидетелем Иеговы и знаю про них очень многое. Я с 1998 года ходила на собрания, но в 2011 году меня исключили, так как я не могла терпеть беззакония, которые там творились. С того времени дочери со мной не общаются, хотя я инвалид второй группы. Я даже дозвониться до них не могу, так как они везде меня заблокировали. Когда я недавно позвонила одной из дочерей с другого номера, то она мне сказала: Мама, ты же знаешь, нам запрещено с тобой общаться. Это лишний раз доказывает, что дочери не сами приняли такое решение, а им приказали, - заявила она.


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URL: https://www.vb.kg/391416
Теги:
религия
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Комментарии
Добрыня
26.08.2020, 15:58

Свидетели Иеговы - сектанты, интересы которых лоббируют ряд чиновников в ЖК КР. Гнать этих поганых дьяволистов к чертям!

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Маратик
26.08.2020, 16:24

Свидетели Иеговы меня не интересует, но женщина - не скотина, чтобы тебя слушалась. От хорошего мужика женщина не уходит. 

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Тигр
27.08.2020, 08:42

Свидетели Иеговы это про американская секта которая разрушает семьи, по этому нужно их запретить на территории КР, так как сделали это в РФ!

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123
27.08.2020, 08:51

Добрыня

Свидетели Иеговы - сектанты, интересы которых лоббируют ряд чиновников в ЖК КР. Гнать этих поганых дьяволистов к чертям!

Хуже! Американская это секта. Учения их направлены на развал общества. Читал в их журнальчике статейку "Стоит ли всегда говорить правду". Дословно не процитирую, но посыл таков, что если человек не имеет права знать правду, то можно и солгать, например, если жена верующая, а муж - нет, то жена не обязана говорить, что пошла на собрание, а сказать, что пошла на рынок или к подруге. А скажите, разве муж не имеет права знать, где пропадает жена? Разве любящий родитель не имеет права знать, с кем связался его ребёнок? Что будет с семьёй, в которой близкие люди врут друг другу?

К рядовым адептам претензий не имею, в любом обществе есть честные, искренние люди. Руководящая верхушка должна быть привлечена к ответу. 

У самого родственник увлёкся их учением, надеюсь скоро прозреет, хотя есть люди, которые по 20-30 лет зависают, бросают работу и, сидя на шее у "мирских" родственников, ещё и денежку жертвуют американским толстякам.

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Аман
27.08.2020, 11:55

Маратик, ты не Маратик, а Маразматик. Если муж плохой, хотя бы посмотрела бы на своих четверых детей. Или дочери этой пожилой женщины ушли из-за того, что она плохая? Желаем, чтобы твоя жена с тобою не считалась и делала то, что захочет, ведь она же не скотина.

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Аврам
27.08.2020, 14:26

Надо за шиворот гнать этих гребаных сектантов,,,,

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