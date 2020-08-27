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Талант Мамытов: Партия "Кыргызстан" будет бороться до конца (видео)

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- Екатерина Улитина
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ЦИК принял незаконное решение, вернув партии "Кыргызстан" документы. Об этом сегодня журналистам заявил депутат ЖК Талант Мамытов.

Он уверен, что вопросы, которые возникли у ЦИК, можно было уладить в течение 24 часов. Однако Центризбирком принял незаконное решение.

- Человек, подавший документы был легитимный, его уполномочила партия сдать документы в ЦИК. Мы надеялись, что члены центральной избирательной комиссии разберутся и примут справедливое решение, но они вынесли незаконное решение, - сказал Талант Мамытов.

Он подчеркнул, что партия "Кыргызстан" не намерена сдаваться и будет бороться до конца.

Отметим, ЦИК принял решение отказать партии "Кыргызстан" в регистрации и вернуть им документы. Основанием стало то, что документы в ЦИК подал не уполномоченный представитель партии, а иное лицо.

Талант Мамытов уверен, что это не может быть основанием для отказа партии в регистрации.


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URL: https://www.vb.kg/391453
Теги:
партии, суд, Кыргызстан, Талант Мамытов, ЦИК
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