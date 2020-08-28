Для партии "Кыргызстан" поезд уже уехал - юрист

Юрист Канатбек Азиз считает, что партия "Кыргызстан" уже опоздала с подачей документов для участия в выборах и не может быть зарегистрирована. Он провел аналогию, сравнив партию "Кыргызстан" с опоздавшим пассажиром, ЦИК - с администрацией ж\д вокзала, а выборы - с поездом. Отметим, Канатбек Азиз является кандидатом в депутаты от конкурирующей партии "Мекеним Кыргызстан".

"Пассажир, опоздавший на свой поезд "до 24 августа 2020", но обвинивший в этом администрацию Ж/д компании, восстановил через 2 дня решением суда, свой билет на поездку, отменив решение администрации Ж/д вокзала.

Однако, пассажир, восстановивший свой билет, требует посадить его на поезд, который уже уехал. Но Ж/д компания, соглашаясь с пассажиром, что билет его восстановлен, официально заявляет, что поезд "до 24 августа 2020" уже уехал, и его уже не вернуть.

Более того, суд не обязал администрацию Ж/д вокзала, вернуть именно тот состав поезда, уехавшего "до 24 августа 2020", поскольку суд просто не имеет на это право, а именно принуждать совершить те или иные действия госоргану. Он может лишь отменить его решение о возврате билета. И это, во-первых.

Во-вторых, пойти на нарушение закона, понимая, что уехать на этом поезде можно было лишь "до 24 августа 2020".

Таким образом, вернуть Ж/д администрация поезд со временем "до 24 августа 2020" просто не может, в противном случае, злоупотребит своими полномочиями и нарушит права других, уехавших на этом поезде вовремя.

Поезд уже уехал. Как и уехал для тех пассажиров, прибывших на Ж/д вокзал с вещами вовремя, но без оплаты на билет в размере 5 млн.сомов.

Предложить Ж/д администрация может лишь совершить посадку на следующий поезд, который будет отправлен лишь в 2025 году", - считает юрист.

Напомним, ЦИК КР не принял документы политической партии "Кыргызстан" в связи с тем, что был нарушен порядок подачи документов. Административный суд отменил это решение ЦИК. Окончательное решение о регистрации политических партий для участия в выборах должно быть принято не позднее 3 сентября.