Минздрав КР закупает химиотерапевтические препараты для онкобольных

Отделом закупок министерства здравоохранения КР проведен централизованный тендер на закупку химиотерапевтических и таргетных препаратов для Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ), Ошского межобластного центра онкологии (ОМЦО), Ошской межобластной объединенной клинической больницы (ОМОКБ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Всего список для взрослой онкологии включает 46 наименований на общую сумму 100 млн сомов.

"По результатам проведенного конкурса министерством здравоохранения КР по 36-ти наименованиям на сумму 52 млн 408 тысяч 747 сомов, на данном этапе заключены и опубликованы договоры с поставщиками-победителями. В ближайшее время ожидается поставка этих препаратов. На сэкономленные денежные средства подана новая сводная заявка от НЦОГ, ОМЦО и ОМОКБ на остаточную сумму 47 млн 603 тысячи 744 сома по 44 наименованиям для повторного проведения конкурсного торга", - говорится в сообщении.

Кроме того, на выделенные правительством КР денежные средства в размере 60 млн сомов для НЦОГ и ОМДКБ, отделом закупок НЦОГ 18 мая 2020 г был проведен конкурс по закупке химиотерапевтических и таргетных препаратов для отделения детской онкологии и гематологии НЦОГ.

Конкурс был объявлен на сумму 35 млн 44 тысячи 485 сомов по 37 наименованиям. По 25 наименованиям заключены договоры с поставщиками на общую сумму 15 млн 15 тысяч 836 сомов. На данном этапе производится поставка товара.

На остаточную сумму 32 млн 508 тысяч 350 сомов, включающую 57 наименований лекарственных средств, планируется проведение повторного конкурса.

Включительно, по решению Наблюдательного совета по здравоохранению и обязательному медицинскому страхованию для отделения детской онкологии и гематологии НЦОГ предусмотрено приобретение компонентов крови на сумму 4 млн 200 тысяч сомов, а также для ОМДКБ на сумму 500 тысяч сомов у Республиканского Центра крови по факту поставки.

Также, по словам директора НЦиГ Эрниса Тилекова, в отделении химиотерапии пациенты проходят лечение бесплатно, в данном отделении никакой оплаты не требуется.

"Правительством КР были выделены денежные средства в размере 160 млн сомов для закупки химиопрепаратов для детей и взрослых с онкологическими заболеваниями. Тендеры проведены, по итогам проведенных тендеров многие препараты для проведения химиотерапии начали поступать, как для детей, так и для взрослых. И все они будут выдаваться бесплатно", - отметил Тилеков.