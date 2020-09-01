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Туркменистан: дефицит еды, махинации с Конституцией и "ханский" отпуск

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- Виктория Гунгер
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Работа над пересмотром Конституции Туркменистана идет полным ходом.Однако "пересмотр" – это, возможно, слишком громко сказано. Примечательно, что в пространных сообщениях о поправках в государственных СМИ отсутствуют подробности по поводу того, что конкретно происходит или по какой причине эти поправки понадобились. Говорится лишь, что реформы будут служить интересам "демократического развития Туркменистана" и поддержания "баланса между интересами государства, общества и граждан", пишет russian.eurasianet.

Единственным конкретным (и, теоретически, немаловажным) изменением является то, что парламент станет двухпалатным. Режим президента Гурбангулы Бердымухамедова годами обходился одной палатой, причем исключительно в декоративных целях.

- Но фантазиям о том, что этот парламент обладает какой-либо властью, а Туркменистан следует по пути демократизации, с готовностью потакают служащие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая абсурдным образом сотрудничает с туркменскими законодателями, как будто те имеют какое-то значение. На этой неделе настал черед транснациональной переговорной площадки под названием Межпарламентский союз, работающей в сотрудничестве с ООН и законодательным органом Австрии, бесцельно потратить время на "укрепление межпарламентского сотрудничества", - говорится в статье.

Но зачем Туркменистану понадобился двухпалатный парламент, задался вопросом автор.

- Единственное приемлемое объяснение – возможно, это громоздкий механизм передачи власти, как уже упоминалось в предыдущих выпусках этого бюллетеня. Центральноазиатские авторитарные лидеры, такие как покойный узбекский лидер Ислам Каримов или бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свое время пытались проводить реформы своих законодательных органов в качестве прелюдии к передаче власти, но все всегда шло как-то не по плану. В Узбекистане во многом это объясняется тем, что Каримов умер на посту президента. В Казахстане создание законодательного органа, способного выступить в качестве координатора политического транзита, остается нереалистичным вариантом, потому что тамошней элите не хватает смелости и воображения, чтобы создать подлинную президентско-парламентскую систему.

Ну а пока глава Туркменистана занят переделкой Основного закона страны, напомнил, как он в разгар пандемии, полтора месяца назад проводил время в отпуске, пока в государстве вводили масочный режим "из-за пыли"...


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URL: https://www.vb.kg/391562
Теги:
Конституция, Туркменистан, эпидемия, Кыргызстан, Гурбангулы Бердымухамедов, Отпуск, коронавирус
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