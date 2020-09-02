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Казахстанская искра революции, или "денежный" интерес соцнапряжения

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- Виктория Гунгер
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Инфополе в Казахстане накрыло конспирологией и желанием революционных свершений. Многие считают, что в стране давно назревает революция и отсылка обычно идет на происшествия вроде тех, что были в Шорнаке и Кордае (межэтнические столкновения), пишет "Дикая Азия".

Известно, что фундамент раздаточной экономики Казахстана - нарезка "капусты" от центра к регионам, в зависимости от степени близости, лояльности и иерархии.

- А вот простому народу "капуста" попадает исходя от "разнарядки". И формируется она на основе обстоятельств в которых живут жители регионов. Финансы распределяются в зависимости от уровня угроз в этих регионах. Проще говоря, ориентир тут на социальный взрыв. Если есть такая угроза, то деньги сразу текут в этот протестный театр, который грозит разорваться, как гнойный фурункул. То есть, все эти соцугрозы, как мне кажется, в большей степени спланированы ради денег из центра. Потому, что истинные причины таких конфликтов, по сути, основаны на откровенно безмозглых поводах, вроде "не уступил дорогу", "не дал спички". Повод мелкий, а результат не меньше последствий сгоревших лесов Амазонии. Проще говоря, "протестные настроения", которые, якобы, могут выплеснуться наружу - это обычно театральное действо людей, чтобы выбивать "капусту", допустим, на инфраструктуру (распил в деле)... Но по сути, эти темы призваны отвлечь общество от кризиса, нищеты и безработицы на фоне Ковида, - считает автор.

Такие "события" происходят когда надо "прокачать" тему, сбавить негативный настрой социума.

- Чтобы народ повозмущался на тему экологии, как это было с избиением тюленя на Каспии, и вандализмом на розовом озере "Кобейтуз". Проще говоря, не дать обществу думать шире и глобальнее о политике. В исключительно редких случаях казахстанский народ может выйти с политическими протестами и требованиями перемен. Должно произойти что-то сверх неординарное, чтобы люди там стали "декабристами", - отмечается в статье.

Соцопросы показывают высокий потенциал протестного движения в Казахстане, о готовности большого числа граждан выступить открыто. Но на деле протестующих – в десятки раз меньше. Это явление зовется парадоксом Лапьера.

- Тем не менее, казахстанской элите есть о чем переживать. Например, о неконтролируемом народном гневе. И тому есть прецеденты в современной истории Казахстана, - добавляет автор.


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URL: https://www.vb.kg/391569
Теги:
беспорядки, Казахстан, революция, Кыргызстан, деньги
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