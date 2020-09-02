"Ненаучная фантастика". Кулов о заявлении Атамбаева по делу Батукаева

Экс-премьер-министр Феликс Кулов поставил под сомнение утверждение бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которое он сделал по делу об освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева. При этом он считает, что по этому делу бывший президент может быть привлечен к ответственности за превышение полномочий, но не за коррупцию.

Напомним, Алмазбек Атамбаев через своего адвоката передал заявление, в котором утверждает, что освобождение Азиза Батукаева и его отправка в Россию были частью спецоперации ГКНБ по возвращению в Кыргызстан беглого Жениша Бакиева. Операция провалилась по неизвестным Атамбаеву причинам. Однако он уверен, что нынешние власти намерено замалчивают этот факт, чтобы очернить имя экс-главы республики.

"Не подвергая сомнению слова бывшего президента, возможно и скорее всего, так ему преподнес и обосновал освобождение Батукаева бывший руководитель ГКНБ Шамиль Атаханов. Но для любого, даже неискушенного в подобных делах человека, очевидно, что никакой спецоперации не было и не могло быть.

Во-первых, любая спецоперация предполагает её соответствующее документальное оформление, как выяснилось, таких письменных документов нет; во-вторых, уверения Атаханова, что Жаныша Бакиева должны были с помощью депутата Госдумы РФ Адама Делимханова тайно выкрасть из Беларуси и нелегально доставить в Бишкек - это иначе как "ненаучной" фантастикой и аферой назвать нельзя. Без согласия высшего руководства РФ ни один, даже самый отмороженный "депутат" на такое не пошел бы. И наконец, вся эта якобы "спецоперация" была в голове только у Атаханова, в которую он частично посвятил одного из своих сотрудников, а позже и своего сына, прилетевшем на частном самолете, на котором позже улетел Батукаев", - считает Феликс Кулов.

Он отмечает, что в этом деле интересно другое:

"Большая группа людей согласно приговору, замешана в коррупции, то есть, получили определённые блага, но отделались лёгким испугом, в том числе и тот, кто придумал эту "спецоперацию". Проще говоря, все оказались участниками "спецоперации" и поэтому получили штрафы, а самый главный из них стал коррупционером. Я это к тому, что если правильно квалифицировать содеянное, то речь должна идти о злоупотреблении служебным положением или о превышении полномочий", - резюмирует политик.

Заявление Алмазбека Атамбаева:

Напомним, Алмазбек Атамбаев был осужден на 11 лет лишения свободы по делу об освобождении криминального Авторитета Азиза Батукаева. В 2013 году Батукаев был освобожден судом в связи с его смертельной болезнью. В этот же день он вылетел в Чечню на частном самолете.